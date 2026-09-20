PS Varlaam Ploieșteanul: Crucea ne ajută să cultivăm adevărata legătură și prietenia noastră cu Dumnezeu

„Crucea calității de creștin este cea mai fericită, pentru că ne ajută să cultivăm adevărata legătură și prietenia noastră cu Dumnezeu Ziditorul și Mântuitorul nostru”, a subliniat duminică Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, la Catedrala Patriarhală din București.

Pornind de la chemarea Mântuitorului, „Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”, Preasfinția Sa a arătat libertatea omului pe care Hristos o respectă: „Nu este adresată doar ucenicilor Lui, ci mulțimilor, adică tuturor oamenilor, pentru că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să se mântuiască”.

„Această chemare este universală, dar vedem că Hristos face apel la libertatea noastră pe care o respectă în mod desăvârșit. Libertatea a fost unul din darurile pe care omul le-a primit de la Dumnezeu Ziditorul în momentul aducerii lui la existență”.

Totodată, ierarhul a explicat că lepădarea de sine nu este pierderea identității personale, ci eliberarea de tot ceea ce îl ține pe om în robia păcatului și a patimilor: „Înseamnă ieșirea din această robie și dobândirea adevăratei libertăți, a libertății fiilor lui Dumnezeu”.

„Mulți au considerat că lepădarea aceasta este o chemare la depersonalizare. Ori Mântuitorul se referă tocmai la lepădarea a ceea ce este întunecat, căzut, stăpânit de robia păcatului”, a spus Preasfinția Sa.

Asumarea crucii prin credință și fapte bune

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a explicat că „a lua crucea înseamnă a primi cu bucurie toate cele ce Dumnezeu le rânduiește fiecăruia dintre noi”.

„A fi creștin înseamnă a asuma crucea frecventării bisericii și săvârșirea faptelor bune care presupune întotdeauna o renunțare la ceea ce este egoist în noi. Atunci când facem milostenie, toate acestea presupun o răstignire a noastră, a omului celui vechi și o lepădare de ceea ce ne-a ținut rob”.

„Dumnezeu iubește pe cel care dă de bună voie, adică în stare de desăvârșită libertate”, a adăugat ierarhul.

Totodată, Preasfinția Sa a arătat că asumarea crucii nu se limitează la practicile vizibile ale vieții creștine, ci presupune și răbdarea încercărilor, cu încredere în Dumnezeu: „Crucea înseamnă a îndura cu nădejde în Dumnezeu o viață plină de greutăți, suferință, încercări, ispite, boli”.

„A primi această cruce cu bucurie și cu nădejde este o necesitate în dobândirea mântuirii noastre a vieții veșnice”.

Prioritatea vieții creștine

Referindu-se la cuvintele Mântuitorului despre pierderea și dobândirea vieții, Episcopul vicar patriarhal a atras atenția asupra priorităților după care omul își conduce existența: „Sufletul fiecăruia dintre noi valorează mai mult decât lumea întreagă”.

„Iisus a suferit crucea și nu a ținut seama de ocara ei, ci a șezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu. Iată că primirea crucii de bunăvoie înseamnă deodată și bucuria învierii, a mântuirii sufletului și împreună-viețuirea cu Hristos în eternitate”, a spus Preasfinția Sa.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul i-a îndemnat pe credincioșii să pună pe primul loc viața veșnică, încredințându-se purtării de grijă a lui Dumnezeu.

„Grija noastră primordială este cultivarea sufletului, hrănirea și adăparea lui din harul lui Dumnezeu, care ni se comunică nouă prin împărtășirea din Sfintele Taine, citirea Sfintei Scripturi, care sunt cuvintele vieții veșnice, rugăciune, fapte bune și post”, a spus la final ierarhul.