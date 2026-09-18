Pelerinaj cu icoana Sf. Nectarie la Centrul de zi pentru copii „Sf. Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor

Sf. Muceniță Sofia și cele trei fiice ale sale – Pistis, Elpis și Agapis – au fost cinstite joi la Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în prezența Părintelui Ionuț Tutea, consilier eparhial la Sectorul Social-Filantropic.

Manifestarea a inclus oficierea acatistului sfintelor ocrotitoare, a Acatistului Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, și cinstirea unei icoane a sfântului adusă în pelerinaj de la Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Bragadiru, județul Ilfov.

„Dăm slavă bunului Dumnezeu că astăzi, la ceas de sărbătoare, ne reîntâlnim marea familie a Centrului Sfânta Sofia – marea familie care este unită de acel gând comun de a fi de folos, de a fi de ajutor celor aflați în nevoie”, a declarat părintele consilier eparhial pentru Trinitas TV.

„Putem spune că la Centrul Sfânta Sofia se transpune în viață într-un mod deosebit de frumos porunca Mântuitorului, Care ne cere să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Vă mulțumim pentru jertfa pe care o aduceți zi de zi în fața Mântuitorului Hristos, fiindu-le de ajutor acestor mai mici frați ai lui.”

Binecuvântarea Sfântului Nectarie

Icoana cu chipul Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina adusă în pelerinaj de la Parohia „Sfânta Parascheva” din Bragadiru este pictată la Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos.

„Sfântul Nectarie, timp de 14 ani, a fost director al Seminarului Rizarios și acolo știm că sfântul, cu timp și fără timp, dar mai ales cu dragoste, cu răbdare și cu credință și cu înțelepciune, a adus sprijin tuturor copiilor, seminariștilor și celor care s-au format pentru a sluji lui Dumnezeu”, a spus părintele Alexandru-Nicolae Grigore, parohul din Bragadiru.

„Ne rugăm Sfântului să-i îndrume, să-i ajute, să-i ocrotească și totdeauna să îi pună pe calea Domnului, ca, acolo unde se vor așeza ei, să aducă slavă, laudă, bucurie lui Dumnezeu și slujire Bisericii și credincioșilor ei.”

Sprijin în dezvoltarea copiilor

Oana Miu, psihologul centrului, a explicat pentru Trinitas TV că instituția oferă servicii psihologice și educaționale pentru copii, care astfel își împlinesc anumite nevoi emoționale și își pot dezvolta abilitățile de relaționare, care sunt foarte importante pentru formarea lor.

„Dorința noastră a fost să oferim o șansă tuturor copiilor, pentru că nu toți pornim cu același start în viață. Sunt anumite inegalități pe care copiii le au fără voia lor”, a subliniat psihologul.

„Vrem să prevenim abandonul școlar și încercăm să le transmitem că o reușită în viață constă într-un parcurs educațional cât mai îndelungat. Din aceste motive ne-am dorit să venim în sprijinul lor.”

Rugăciune și recunoștință

Pentru copii, întâlnirea cu icoana Sfântului Nectarie și participarea la momentele de rugăciune au reprezentat un prilej de apropiere de Biserică și de valorile creștine, a transmis Laura Irimia, coordonatoarea centrului, într-un comunicat.

„Prin evocarea vieții Sfântului Ierarh Nectarie, copiii au putut descoperi un model de credință, răbdare, smerenie, bunătate și iubire față de aproapele. Hramul a fost astfel un moment de rugăciune, comuniune și recunoștință, în care copiii, preoții, personalul centrului și invitații s-au bucurat împreună de această zi binecuvântată.”

„Ne rugăm ca Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis, împreună cu Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, să ocrotească și să călăuzească în continuare copiii Centrului de Zi, familiile acestora și pe toți cei care se ostenesc pentru binele lor”, a mai transmis Laura Irimia.

Centrul de Zi „Sfânta Muceniță Sofia” urmărește responsabilizarea comunității pentru a preveni marginalizarea copiilor din familii vulnerabile.