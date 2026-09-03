Filmul „Fjord” va reprezenta România la Premiile Oscar din anul 2027

Filmul „Fjord”, scris și regizat de Cristian Mungiu, va reprezenta România la Premiile Oscar din anul 2027, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”.

Decizia a fost luată în unanimitate de Centrul Național al Cinematografiei (CNC), potrivit unui comunicat de presă transmis de instituție.

Pelicula a avut premiera în cadrul Festivalului de la Cannes, unde a obținut premiul Palme d’Or pentru cel mai bun film. În România, filmul a avut o avanpremieră de o zi în toate cinematografele din țară.

Posibilă nominalizare la categoria „Cel mai bun film”

„Fjord” se află și pe lista publicației americane Variety privind filmele care ar putea avea un parcurs important în sezonul premiilor cinematografice.

În predicțiile publicate la finalul lunii august, revista americană include filmul românesc între cele zece producții care ar putea fi nominalizate la categoria „Cel mai bun film”. Cristian Mungiu figurează și printre posibilii nominalizați la categoria „Scenariu original”.

Lista scurtă pentru nominalizările la Premiile Oscar 2027 va fi anunțată în 15 decembrie 2026, iar nominalizările finale în 21 ianuarie 2027. Cea de-a 99-a gală a Premiilor Academiei Americane de Film este programată pentru 14 martie 2027, la Los Angeles, Statele Unite ale Americii.

Drama unei familii

Povestea filmului este inspirată din cazul familiei Bodnariu din anul 2015, atunci când autorităţile norvegiene au preluat cei cinci copii ai familiei, în condiţiile în care două dintre fete s-ar fi plâns că primesc corecţii fizice de la părinţi. Copiii au fost dați în plasament la alte familii, ulterior fiind deschisă şi procedura de adopţie.

Cazul a stârnit o controversă aprinsă privind acţiunile serviciului norvegian de protecţie a copilului, Barnevernet. Mii de oameni au manifestat în întreaga lume în semn de solidaritate cu familia Bodnariu şi cu alte familii de români aflate în situaţii similare.

Municipalitatea Naustdal din Norvegia a decis, în iunie 2016, că cei cinci copii se pot întoarce acasă. Patriarhia Română a reacționat atunci printr-un comunicat de presă, prin care a susținut rolul familiei în educația copiilor.