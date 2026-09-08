PS Varlaam Ploieșteanul la Catedrala Patriarhală: Orice copil care se naște este un dar și o binecuvântare a Lui Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a subliniat marți, la Catedrala Patriarhală, valoarea darului vieții și rolul familiei în creșterea copiilor: „Orice copil care se naște este un dar și o binecuvântare a Lui Dumnezeu”.

Episcopul vicar patriarhal a vorbit despre cinstirea Preasfintei Fecioare încă din perioada apostolică.

„Știm că Maica Domnului a fost prețuită și cinstită de ucenicii și apostolii Domnului, a fost ocrotită de către cel mai apropiat apostol, Sfântul Ioan Teologul sau Evanghelistul, și Maica Domnului era inima Bisericii din Ierusalim, care petrecea în rugăciune și în așteptarea Domnului”.

„Iată deci că Biserica de la bun început a cinstit-o pe Maica Domnului”, a subliniat Preasfinția Sa.

„Maica Domnului inaugurează o nouă istorie”

Ierarhul a explicat de ce sărbătoarea a fost așezată la începutul Anului Bisericesc și semnificația zilei.

„A fost aleasă ziua a opta din luna septembrie pentru că în spiritualitatea creștină cifra 8 înseamnă eternitatea, viața veșnică. Chiar și în științele matematice litera 8 culcată simbolizează infinitul. Ori, prin nașterea ei, Maica Domnului inaugurează o nouă istorie”.

„Dacă Eva cea veche a inaugurat istoria căderii omului și a întreg neamului omenesc de la Adam până la Hristos, Maica Domnului inaugurează istoria mântuirii oamenilor prin nașterea lui Iisus Hristos”, a continuat Episcopul vicar patriarhal.

„Maica Domnului se naște ca rod al rugăciunii”

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oferit ca exemplu pe Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana: „Maica Domnului se naște ca rod al rugăciunii, al așteptării pline de răbdare și de nădejde ale sfinților ei părinți”.

„Învățăm din praznicul de astăzi că trebuie să urmăm pilda Sfinților și Dreptilor Părinți ai Maicii Domnului Ioachim și Ana, care vreme îndelungată au stăruit în rugăciune și au așteptat cu multă răbdare ca Dumnezeu să le dăruiască un copil”, a evidențiat Preasfinția Sa.

Episcopul vicar patriarhal a subliniat că „fiecare copil trebuie închinat Domnului, în primul rând prin Taina Sfântului Botez, ca să se bucure de harurile care decurg din taina aceasta și din Taina Sfântului și Marelui Mir și să fie adus cât mai des la biserică, pentru a fi hrănit cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos”.

„Dumnezeu să le lumineze mintea elevilor”

În contextul începerii noului an școlar, PS Varlaam Ploieșteanul a insistat asupra rolului educației: „Ne gândim cât de importantă este educația și mai ales cea duhovnicească, care singură este capabilă să arate copiilor și tinerilor care este scopul și sensul vieții noastre și anume mântuirea sufletului și dobândirea vieții veșnice”.

„Ne bucurăm că în toate școlile, la deschidere, s-au făcut rugăciuni chemându-se harul Sfântului Duh peste copiii care au început școala, ca Dumnezeu să le lumineze mintea, să le întărească voința de a studia cele folositoare și de a le cultiva memoria”, a adăugat ierarhul.

„Să ne rugăm Maicii Domnului, ocrotitoarea familiei și a copiilor, să dăruiască înțelepciune și discernământ tuturor elevilor care au început școala, să le dea râvnă sfântă educatorilor, învățătorilor, profesorilor și să le dea părinților dragostea cu care să-și susțină copiii în acest proces”, a spus Preasfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul vicar patriarhal i-a felicitat pe cei care poartă numele Fecioarei Maria sau derivate ale acestuia. Ierarhul le-a transmis, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, urări de sănătate, bucurie, împlinirea gândurilor bune și ajutor de la Dumnezeu și de la Maica Domnului.

Foto credit: BASILICA / Raluca-Emanuela Ene