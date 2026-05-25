Un film românesc despre limitele intervenției statului în viața de familie a câștigat marele premiu de la Cannes

Filmul „Fjord”, regizat de regizorul român Cristian Mungiu, a câștigat sâmbătă marele premiu Palme d’Or al Festivalului de la Cannes. Proiecția aduce în prim-plan povestea unei familii româno-norvegiene confruntate cu intervenția autorităților în viața privată.

Lungmetrajul este prima producție majoră în limba engleză realizată de Cristian Mungiu și reunește dialoguri în mai multe limbi – engleză, norvegiană, suedeză și română. Distribuția este condusă de Sebastian Stan și Renate Reinsve, alături de actori din România și Scandinavia.

Drama unei familii

Povestea filmului este inspirată după cazul familiei Bodnariu din anul 2015, atunci când autorităţile norvegiene au preluat cei cinci copii ai familiei, în condiţiile în care două dintre fete s-ar fi plâns că primesc corecţii fizice de la părinţi. Copiii au fost plasaţi la familii surogat, ulterior fiind deschisă şi procedura de adopţie.

Cazul a stârnit o controversă aprinsă privind acţiunile serviciilor norvegiene de protecţie a copilului, Barnevernet. Mii de oameni au manifestat în întreaga lume în semn de solidaritate cu familia Bodnariu şi cu alte familii de români aflaţi în situaţii similare.

Municipalitatea Naustdal din Norvegia a decis, în iunie 2016, că cei cinci copii se pot întoarce acasă. Patriarhia Română a reacționat atunci printr-un comunicat de presă, prin care a susținut rolul familiei în educația copiilor.

Nici un lucru dus la extrem nu e sănătos

Regizorul Cristian Mungiu a declarat pentru DW România că „filmul povestește despre această dificultate de a trăi într-o lume globală, în care valorile duse la extrem ale progresismului se confruntă cu cele duse la extrem ale conservatorismului”.

„Niciun lucru dus la extrem nu e sănătos. Până la urmă, filmul vorbește despre un anume gen de fundamentalism, care trebuie evitat”, a subliniat regizorul român.

Cristian Mungiu a subliniat importanța dialogului, pornind de la ascultarea aproapelui: „Să nu credem niciodată că suntem mai inteligenți și mai cultivați și știm mai bine”.

Abordare umană, empatică, realistă

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, părintele Adrian Agachi, a apreciat, printr-o postare pe pagina personală de Facebook, că succesul filmului deschide o dezbatere despre raportul dintre familie și intervenția autorităților în viața privată: „Fjord abordează o temă sensibilă, cea a separării copiilor de părinți pe baza unor simple suspiciuni în unele societăți considerate foarte avansate”.

„Ne-am confruntat cu astfel de cazuri de familii române din diaspora, unele dintre acestea fiind înregistrate recent, altele fiind în curs de desfășurare. Cazuri în care copiii au fost separați de părinții lor de autorități, fără a exista dovezi concludente pentru asemenea măsuri radicale”.

„Nu există durere mai mare pentru un părinte în comparație cu cea a separării de propriul copil. Acolo unde totul pare să se înscrie în trendul unei corectitudini politice, care desconsideră importanța familiei ca mediu esențial pentru dezvoltarea copilului, care exagerează la nesfârșit situații simple pentru a produce această separare între părinte și copil, cu siguranță este nevoie de o abordare diferită: umană, empatică, realistă”, a mai transmis pr. Adrian Agachi.

Succesul producției marchează unul dintre cele mai importante momente recente pentru cinematografia românească și îl transformă pe Cristian Mungiu într-unul dintre puținii regizori din istoria festivalului care au câștigat de două ori trofeul Palme d’Or, după premiul obținut în anul 2007 pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Sursă foto: Cannes Film Festival