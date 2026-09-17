Arhiepiscopia Râmnicului a organizat un simpozion național dedicat familiei creștine

Arhiepiscopia Râmnicului a organizat marți la Centrul cultural-pastoral „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”, Simpozionul Național „Familia – spațiu al prezenței lui Dumnezeu și al comuniunii în Biserică”.

În mesajul transmis participanților, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a evidențiat că familia este unul dintre principalele spații în care credința este primită, trăită și transmisă din generație în generație.

În cadrul sesiunilor de comunicări, părintele Florin Gheorghe Tudorescu, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, a prezentat familia creștină drept o icoană a comuniunii Sfintei Treimi, arătând că iubirea, fidelitatea și rugăciunea transformă viața de familie într-un spațiu al prezenței lui Dumnezeu.

Solidaritate pentru familiile vulnerabile

Dimensiunea socială a misiunii Bisericii a fost abordată de Viorica Adriana Iancu, consilier social al Arhiepiscopiei Râmnicului, care a evidențiat importanța sprijinirii familiilor vulnerabile prin activități sociale, educaționale și filantropice desfășurate în comunitățile parohiale.

Părintele Constantin Radu Ene, inspector pentru minorități în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, a subliniat importanța solidarității familiale și comunitare în prevenirea excluziunii sociale.

Ultima intervenție i-a aparținut lui Nectarie Ben Trandafir, președintele Asociației Tinerilor Ortodocși „Sfântul Valentin”, care a prezentat voluntariatul creștin ca expresie a iubirii aproapelui și a încurajat implicarea activă a tinerilor în viața Bisericii și a comunității.