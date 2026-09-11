Clerici, teologi și specialiști în drept au dezbătut la Mănăstirea Sihăstria Putnei despre familia creștină

Clerici, teologi și specialiști în drept au dezbătut miercuri și joi la Mănăstirea Sihăstria Putnei, despre familia creștină din perspectivă canonică, juridică și pastorală.

Tema manifestării, „Instituția familiei în lumina sfintelor canoane, a prevederilor legale și a reglementărilor ecleziale actuale”, a fost aleasă cu prilejul Anului omagial 2026.

Familia, Biserica și realitățile contemporane

Lucrările simpozionului au fost deschise printr-o slujbă de Tedeum, oficiată în Biserica Mare a Mănăstirii Sihăstria Putnei. Mesajul Arhiepiscopului Calinic al Sucevei și Rădăuților a fost transmis de părintele Constantin-Ciprian Blaga, consilier cultural al eparhiei.

„Preamăriți pe Dumnezeu Cel în Treime, Care a gândit familia constituită dintr-un bărbat (Adam) și o femeie (Eva), pe care Mântuitorul Iisus Hristos a binecuvântat-o și a sfințit-o întru Duhul Sfânt. Nu desconsiderați familia, prima și cea mai importantă instituție divino-umană, prin care sunteți chemați la împreună-lucrare creatoare cu Ziditorul a toate”, a transmis Înaltpreasfinția Sa.

În cadrul sesiunilor științifice au fost abordate teme privind căsătoria și Cununia, responsabilitatea familiei, raportul dintre normele canonice și legislația civilă, protecția juridică a familiei, precum și provocările pastorale ale vieții de familie.

Prof. Tudorel Toader, de la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a evidențiat rolul familiei în formarea persoanei și păstrarea identității comunitare.

„Dincolo de evoluțiile sau involuțiile legislative, familia rămâne sanctuarul acela în care se plămădesc, se formează personalități, caractere, se menține identitatea națională pe care noi o avem și trebuie să o promovăm”.

Cercetare canonică în dialog cu mediul academic

Părintele George Grigoriță, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, a arătat că cercetarea temei este cu atât mai relevantă având în vedere realitățile actuale.

„E o temă amplă, o temă actuală și o temă care este în România prinsă într-un hățiș legislativ. Avem o legislație destul de bogată și atunci și prevederele referitoare la familie, în special în ceea ce privește căsătoria, sunt destul de ample”.

„Am ales să prezint o prelegere care să identifice prevederele legale din România și reglementările ecleziale ortodoxe, în special cele din Biserica Ortodoxă Română, care au impact direct sau indirect asupra pastorației familiei, în special în ceea ce privește căsătoria, cununia și nunta”, a mai spus părintele profesor.

Două zile de dialog

Pe parcursul celor două zile, participanții au discutat despre familie dintr-o perspectivă interdisciplinară, reunind cercetători și cadre universitare din domeniile teologiei, dreptului și istoriei.

„Cercetările din aceste zile ale profesorilor de drept canonic din țară, de la București, de la Cluj, de la Iași, și ale multor cercetători ne aduc în atenție instituția familiei. Și ne bucurăm să avem și cercetători din mediul laic și profesori renumiți din mediul academic”, a transmis protopopul de Rădăuți, Constantin Oprea, pentru Trinitas TV.

Printre temele cercetate s-au numărat viața de familie și slujirea altarului, rânduielile Logodnei și Cununiei în tradiția bizantină, divorțul și consecințele sale și administrarea Tainei Cununiei în cazul căsătoriilor intercreștine. O altă direcție a comunicărilor a vizat patrimoniul familial, protecția juridico-penală, politicile sociale, inițiativele legislative și statutul juridic al căsătoriei.

Dezbaterile s-au încheiat printr-o sesiune de întrebări și discuții, urmată de închiderea oficială a manifestării. Programul a inclus și prezentarea unor apariții editoriale recente ale Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Desfășurată pentru al doilea an consecutiv, manifestarea a fost organizată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, sub egida Centrului de Studii și Documentare „Crimca”, în colaborare cu Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte.