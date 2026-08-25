Mănăstirea „Sfânta Treime” din Cahul a găzduit un festival de cântări închinate Maicii Domnului

Mănăstirea „Sfânta Treime” din Cahul a găzduit duminică etapa eparhială a Festivalului de Pricesne „Maica Domnului – Bucuria sufletului meu”.

La festival au participat grupurile corale și formațiile parohiale calificate în urma etapelor locale organizate în Episcopia Basarabiei de Sud.

Manifestarea a început cu Paraclisul Maicii Domnului, oficiat în prezența Preasfințitului Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

După slujbă, părintele Andrei Apetrei, consilier eparhial, a subliniat că inițiativa urmărește promovarea pricesnei, valorificarea portului popular românesc și întărirea comuniunii dintre parohiile eparhiei.

Credincioșii din eparhie se află în perioada Postului Adormirii Maicii Domnului, potrivit calendarului nerevizuit. Preasfințitul Părinte Veniamin a vorbit despre chemarea creștinilor de a mărturisi credința prin viața de zi cu zi și a explicat semnificația postului.

De asemenea, ierarhul a arătat că această perioadă îi îndeamnă pe credincioși la rugăciune, pocăință și apropiere de Dumnezeu, având ca repere praznicele Schimbării la Față și Adormirii Maicii Domnului.

Coruri din eparhie

În etapa eparhială au evoluat grupurile corale ale Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” din Anenii Noi, Parohiei „Acoperământul Maicii Domnului” din Căușeni, precum și ale parohiilor Ialpujeni, Filipeni și Manta.

Programul artistic a fost completat de Corala „Sfânta Maria” a Episcopiei Basarabiei de Sud și de pricesne interpretate de Tatiana Guja și Iustina Olteanu.

ParticipanțIi au primit diplome, icoane cu chipul Maicii Domnului și volumul „Suferințele mamei Blandina – o martiră a Siberiei”.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud