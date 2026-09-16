Moaștele Sf. Blandina de la Iași au fost duse în Episcopia Basarabiei de Sud de sărbătoarea ocrotitorului eparhiei

Un fragment din moaștele Sfintei Blandina de la Iași a fost dus marți la Cahul, în Episcopia Basarabiei de Sud cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail, ocrotitorului eparhiei și al Catedralei din municipiu.

La momentul primirii raclei a participat Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud, precum și clerici și credincioși din oraș.

Racla a fost dusă de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, la Centrul Eparhial.

O legătură pe ambele maluri ale Prutului

Cu acest prilej, Preasfinția Sa a evidențiat mărturia de credință a Sfintei Blandina și statornicia acesteia în fața persecuțiilor regimului comunist.

Ierarhul a arătat că aducerea fragmentului din sfintele sale moaște în Basarabia drept un „arc peste timp”, care exprimă legătura dintre românii de pe cele două maluri ale Prutului, prin credință, limbă și apartenență spirituală.

La rândul său, Episcopul Basarabiei de Sud a mulțumit Mitropolitului Teofan al Moldovei și Bucovinei pentru darul oferit eparhiei.

Preasfințitul Părinte Veniamin a subliniat că prezența moaștelor Sfintei Blandina se înscrie într-o perioadă liturgică în care sunt cinstiți mai mulți sfinți legați de spațiul basarabean, între care Sfântul Cuvios Sofian de la Antim și Sfântul Ierarh Dionisie Erhan.

Moaștele vor rămâne la Cimișlia

Miercuri, moaștele Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, împreună cu cele ale Sfântului Ierarh Dionisie, ocrotitorul eparhiei, vor fi purtate în procesiune de la Centrul Eparhial către Catedrala Episcopală din Cahul.

După încheierea manifestărilor de la Cahul, fragmentul din moaștele Sfintei Mărturisitoare Blandina va fi așezat spre cinstire permanentă în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae, Sfânta Muceniță Evdochia și Sfânta Mărturisitoare Blandina” din Cimișlia, Republica Moldova.

Manifestarea din Episcopia Basarabiei de Sud se înscrie în tematica Anului comemorativ al Sfintelor femei din calendar.