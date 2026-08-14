O perioadă de pregătire sufletească: Începe Postul Adormirii Maicii Domnului pe stil vechi

Credincioșii ortodocși care urmează calendarul nerevizuit încep vineri Postul Adormirii Maicii Domnului, perioadă de două săptămâni care se va încheia la finalul lunii august.

Este unul dintre cele mai aspre posturi de peste an, asemenea celui al Paștelui. În această perioadă nu se consumă carne, ouă și produse lactate, doar pește în ziua 19 august, de sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, când este dezlegare.

Alături de restricțiile alimentare, perioada este destinată înmulțirii rugăciunii și cultivării unei vieți mai cumpătate. Citirea Sfintei Scripturi, participarea la slujbele Bisericii și ajutorarea celor aflați în nevoie fac parte din pregătirea duhovnicească pentru întâmpinarea praznicului.

Unde este păstrat calendarul nerevizuit

În spațiul românesc, calendarul nerevizuit este urmat în special de comunități din Republica Moldova, nordul Bucovinei și Bugeac, precum și de românii din Valea Timocului, Serbia. Aceeași rânduială este întâlnită și în unele comunități ucrainene din țara noastră, în Patriarhia Ierusalimului și în Sfântul Munte Athos.

În unele comunități românești din afara granițelor, perioada păstrează și anumite forme tradiționale de rugăciune. Începutul postului este marcat prin „lăsatul secului”, iar în timpul celor două săptămâni credincioșii obișnuiesc să aducă la biserică flori, busuioc și primele roade ale pământului.

Un loc deosebit îl ocupă rugăciunea către Maica Domnului, prin citirea sau cântarea Paraclisului în biserici și, în unele localități, chiar în casele credincioșilor.

La Ierusalim, unde se află Mormântul Maicii Domnului din Grădina Ghetsimani, perioada postului este marcată prin slujbe și, în ajunul praznicului, prin procesiunea cu icoana Maicii Domnului către biserica din Ghetsimani.

Postul Adormirii Maicii Domnului se încheie în data de 28 august, când comunitățile care urmează calendarul nerevizuit sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului.

Postul Adormirii Maicii Domnului

Rânduiala Postului Adormirii Maicii Domnului s-a conturat treptat în primele veacuri ale creștinismului, când durata acestuia varia de la o regiune la alta.

La Antiohia, credincioșii posteau o singură zi, în legătură cu praznicul Schimbării la Față, în timp ce la Constantinopol perioada de post era de patru zile, iar la Ierusalim ajungea până la opt zile.

Pentru uniformizarea acestei practici, problema duratei a fost clarificată în cadrul unui sinod desfășurat la Constantinopol în anul 1166, prezidat de Patriarhul Luca Hrisoberg, stabilind datele oficiale ale perioadei de post.

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Foto credit: Arhiva Patriarhiei Ierusalimului