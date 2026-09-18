Hram la unica biserică monument din Capitală care este ocrotită de Sf. Mc. Sofia și fiicele ei

Biserica „Sfânta Sofia” – Floreasca din Capitală și-a cinstit ocrotitoarea joi. Sfântul lăcaș este unicul monument istoric din București pus sub ocrotirea Sfintei Mucenițe Sofia și a fiicelor ei, Sf. Mc. Pistis, Elpis și Agapis.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în sobor de clerici din Arhiepiscopia Bucureștilor la altarul de vară al parohiei.

Într-un interviu acordat Jurnalului Trinitas TV, pr. paroh Eduard Valentin Toader a făcut un istoric al bisericii în stil brâncovenesc și al ctitorilor care au dat numele cartierului în care aceasta se află.

„Vărul primar al Domnitorului Constantin Brâncoveanu este considerat ctitor al acestei biserici. Numele s-a păstrat peste timp. Numele copiilor, de asemenea: strada din stânga bisericii se numește Ancuța Băneasa. Este fiica lui Istratie Vornicul. Și chiar aici în parohie se mai află o altă stradă numită Banu Antonache. A fost soțul Ancuței Florescu”, a precizat părintele paroh.

„Biserica noastră a dat nume cartierului Floreasca, după numele familiei Floreștilor.”

Renașterea din secolul XX

Biserica a fost avariată grav după marele cutremur din 1802, care a afectat întreaga Europă, și a rămas nereparată peste un secol.

„Abia la începutul secolului XX, o altă familie, Negroponte, a cărei memorie o cinstim prin crucea ce se află în curtea bisericii noastre, au sosit în această zonă și au restaurat, au consolidat biserica și au readus-o la starea inițială”, a relatat pr. paroh Eduard Valentin Toader.

După reabilitare, biserica a fost resfințită în 17 septembrie 1942, când a primit și noul hram.

„A fost dorința ctitorului Negroponte ca biserica, pentru implicarea pe care a avut-o familia Negroponte, să primească un nume de sfânt după numele mamei ctitorului, Sofia Negroponte”, a explicat parohul.

În perioada 2012-2016, biserica a trecut prin noi lucrări de consolidare și renovare și a fost din nou resfințită.

Biserica, situată pe Calea Floreasca nr. 216, pe malul Lacului Floreasca, mai are hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici”. În sfântul lăcaș se păstrează o raclă cu un fragment din moaștele Sfântului Irodion de la Lainici.