Iași: Spiru Haret va fi omagiat de Academia Română la 175 de ani de la naștere

Filiala Academiei Române din Iași organizează în 9 și 10 octombrie Conferința „Spiru Haret 175. Școala – Reformatorul Societății Românești”.

Manifestarea este consacrată împlinirii a 175 de ani de la nașterea lui Spiru Haret, matematician, ministru al Instrucțiunii Publice și Cultelor în trei mandate.

Spiru Haret este considerat cel mai reprezentativ ministru al educației din România prin concepția sa despre școală ca element fundamental în modernizarea societății românești.

Conferința va fi dublată de lansarea volumului „Spiru Haret 175. Școala – Reformatorul Societății Românești”, realizat prin contribuția unor autori din toată țara.

Manifestarea este organizată în cadrul Zilelor Academiei Ieșene.

Spiru Haret

A fost un important matematician, profesor și om politic român, născut în anul 1851, la Iași.

A ocupat funcția de ministru al Instrucțiunii Publice și a contribuit la modernizarea sistemului de învățământ din România. A susținut dezvoltarea școlilor, pregătirea profesorilor și accesul unui număr cât mai mare de copii la educație.

Spiru Haret a rămas cunoscut pentru reformele sale educaționale și pentru importanța pe care a acordat-o școlii în dezvoltarea societății. Numele său a fost dat mai multor instituții de învățământ din România.