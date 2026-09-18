După restaurare, turiștii vor putea vizita tunelurile subterane ale Bazilicii „Sfânta Sofia” din Constantinopol

Lucrările de restaurare de la Bazilica „Sfânta Sofia” din Constantinopol au scos la iveală 9 kilometri de tuneluri subterane. Acestea ar putea fi deschise pentru vizitare după încheierea lucrărilor, a anunțat Mehmet Nuri Ersoy, Ministrul Culturii și Turismului din Turcia.

„Totuși, există prăbușiri și zone care împiedică trecerea. În prezent, continuăm lucrările de curățare și restaurare în secțiunile accesibile. După finalizarea lucrărilor, putem evalua deschiderea secțiunilor adecvate și sigure pentru vizitatori”, a precizat oficialul într-o postare pe o rețea socială.

Lucrările de restaurare

Ministrul turc a enumerat zonele în care lucrările au fost finalizate: mormintele, școala construită în perioada otomană, Turnul cu Ceas, podeaua și galeria, minaretul adăugat la nord-est, tot în perioada otomană.

În continuare se lucrează la consolidarea structurală și conservarea mozaicurilor din cupola principală și din semicupola estică.

Se dorește finalizarea renovării fațadei exterioare până la finele anului 2027, apoi lucrările ar putea continua la etajele inferioare și în secțiunile invizibile pentru turiști.

Monument cu o istorie de 15 secole

În 2027 se vor împlini 1.490 de ani de la finalizarea lucrărilor la Bazilica „Sf. Sofia” din Constantinopol, edificată între anii 532 și 537, sub domnia Împăratului Iustinian I. Planurile arhitectonice au fost elaborate de Isidor din Milet și Anthemiu din Tralles, profesori de geometrie la Universitatea din Constantinopol.

În 1453, după cucerirea Constantinopolului de către otomani, bazilica a fost transformată în moschee, apoi, în 1935, după întemeierea statului turc modern, a primit statut de muzeu.

În 2020, autoritățile turce au retransformat edificiul în moschee. La acel moment, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a exprimat susținerea pentru păstrarea statutului de muzeu al monumentului.