Mitropolitul Andrei a binecuvântat întâlnirea Promoției 1996 a Facultății de Teologie din Cluj-Napoca

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a binecuvântat joi întâlnirea Promoției 1996 de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Între absolvenții promoției s-a aflat și Arhiereul vicar Teofil de Iberia al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

Deschiderea evenimentului a avut loc la Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, unde Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de binecuvântare.

Părintele mitropolit i-a îndemnat pe participanți să aducă recunoștință lui Dumnezeu, părinților, profesorilor și instituției care i-a format și le-a oferit în dar cartea Înaltpreasfinției Sale, „Principii de morală creștină”.

Rugăciune

În continuare, Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor format din părinți profesori și absolvenți hirotoniți de-a lungul anilor. A fost oficiată și slujba Parastasului pentru profesorii și absolvenții trecuți la Domnul.

La final, Arhiereul vicar Teofil de Iberia și-a exprimat bucuria de a fi prezent la întâlnire, iar pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, îndrumătorul de an al promoției, a adresat un cuvânt.

În aula facultății

Întâlnirea a continuat în aula facultății, unde pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu a strigat catalogul, iar absolvenții, mulți dintre ei însoțiți de familii, s-au reîntâlnit cu foștii profesori, au depănat amintiri din anii studenției și au vorbit despre împlinirile personale și profesionale din ultimele trei decenii. De asemenea, au fost evocați profesorii și colegii de promoție care au trecut la Domnul.

Cei care, din diferite motive, nu au putut fi prezenți fizic au participat la întâlnire online.

Despre Promoția 1996

Printre participanți s-au numărat pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, pr. prof. univ. dr. Vasile Leb, pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană și pr. prof. univ. dr. Valer Bel.

În anul 1996 au absolvit 130 de studenți la cele trei specializări: Teologie Pastorală, Teologie–Litere și Teologie–Asistență Socială.