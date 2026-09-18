Cultural

Beneficiază de reduceri la acatistele tipărite și comercializate online de Editurile Patriarhiei Române

Ștefana Totorcea
Foto creditTipografia Cărților Bisericești
Adaugă Basilica, sursa ta preferată în Google

În perioada 19-30 septembrie 2026, Tipografia Cărților Bisericești desfășoară o campanie promoțională de reduceri la întreaga colecție de acatiste, în limita stocului disponibil. 

Acestea vor putea fi achiziționate cu un discount de 30% prin intermediul magazinului online cartibisericesti.ro.

Cititorii vor găsi pe site atât formatul mare (10,5 x 15,5 cm), în care textul acatistului este precedat de viața pe scurt a sfântului, cât și formatul mic (8 x 11 cm), care, prin dimensiunile reduse, poate fi ușor de purtat și de citit oriunde.

Sunt incluse în promoție și acatistele sfinților români canonizați cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române, precum și o parte din acatistele sfintelor femei românce canonizate anul trecut de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Beneficiază de reduceri comandând online pe siteul cartibisericesti.ro.

Distribuie
Pe același subiect

Abonează-te la Binele de știut

Newsletterul Basilica va aduce săptămânal în inbox vești din viața Bisericii

Flux de știri
Patriarhul României
Alte știri
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5