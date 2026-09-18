Ocrotitorul Episcopiei Basarabiei de Sud, cinstit la Cahul: A fost un om râvnitor pentru cele sfinte, spune PS Veniamin

Sfântul Ierarh Dionisie a fost cinstit joi la Catedrala Episcopală din Cahul. Episcopul Cetății Albe-Ismail este ocrotitorul lăcașului de cult, precum și al Episcopiei Basarabiei de Sud.

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Veniamin a oficiat Sfânta Liturghie, unde a arătat viața și lucrarea sfântului ierarh, pe care l-a prezentat drept „un om râvnitor pentru cele sfinte, iubitor al Sfintei Scripturi și al vieților sfinților”.

Pornind de la pericopa evanghelică despre Păstorul cel Bun, Preasfinția Sa a subliniat responsabilitatea celui chemat să îndrume comunitatea încredințată lui.

„Mântuitorul Iisus Hristos ni Se descoperă ca Păstorul cel Bun, Cel care Își cunoaște oile, le poartă de grijă și Își pune viața pentru ele. De aceea, este important ca fiecare dintre noi să-L cunoască pe adevăratul Păstor, pe Hristos, și să-I recunoască glasul”.

„Păstorul este chemat să poarte grijă de turma încredințată lui, să o călăuzească, să o întărească și să vegheze ca nicio oaie să nu se rătăcească. Iar păstoriții sunt chemați să rămână în comuniune cu păstorul lor, pentru ca împreună-lucrarea lor să fie spre mântuire, iar bucuria să fie deplină”, a adăugat episcopul.

Păstor apropiat de oameni

Preasfințitul Părinte Veniamin a subliniat legătura dintre Păstorul cel Bun și exemplul Sfântului Ierarh Dionisie.

„A ales încă din tinerețe partea cea bună, hotărând să-I slujească lui Hristos și semenilor săi. La numai 15 ani a intrat în Mănăstirea Suruceni, unde s-a remarcat prin râvnă, smerenie, credință lucrătoare și multă dragoste față de cei din jur”.

Totodată, Episcopul Basarabiei de Sud a arătat implicarea Sfântului Dionisie în apărarea credinței și a valorilor comunității românești din Basarabia, precum și susținerea idealului unirii Basarabiei cu România în anul 1918: „Preocupare pentru cuvântul lui Dumnezeu l-a însoțit întreaga viață”.

„El a fost un bun predicator, învățându-i pe credincioși tainele credinței, și un părinte duhovnicesc foarte iubit și căutat de oameni pentru sfat și cuvânt de folos”, a spus Preasfinția Sa.

„A lucrat pentru ca oamenii să cunoască Sfânta Scriptură, să participe la sfintele slujbe și să-și poarte cu demnitate crucea lui Hristos. A fost un păstor apropiat de oameni, iar dragostea, blândețea și devotamentul său pentru Hristos au făcut ca mulți dintre contemporanii săi să-l caute și să-i ceară sfatul”.

Mărturisitor al credinței în Basarabia

PS Veniamin a amintit momentul canonizării Sfântului Ierarh Dionisie, aprobată de Sfântul Sinod în 2018 și proclamată solemn în anul următor, la București.

„Îl cinstim astăzi cu recunoștință și nădăjduim că Sfântul Dionisie, cel care a dobândit mult har de la Dumnezeu prin viața sa jertfelnică, mijlocește pentru noi înaintea Tronului Preasfintei Treimi”.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a mulțumit Mitropolitului Teofan al Moldovei și Bucovinei pentru ducerea la Cahul a unui fragment din moaștele Sfintei Cuvioase Mărturisitoare Blandina de la Iași.

Racla a fost așezată spre închinare în Catedrala Episcopală din Cahul, urmând să fie dusă la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae, Sfânta Evdochia și Sfânta Mărturisitoare Blandina” din Cimișlia.

În ajunul sărbătorii ocrotitorului Episcopiei Basarabiei de Sud la Cahul a avut loc procesiunea „Calea Sfinților”. Raclele cu fragmente din moaștele Sfântului Ierarh Dionisie și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina au fost purtate de la Centrul Eparhial până la Catedrala Episcopală, în prezența clericilor, monahilor și a sute de credincioși.