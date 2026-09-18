Mitropolitul Teofan l-a distins pe pr. Andrew Louth pentru contribuția la teologia patristică

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, l-a distins vineri pe părintele Andrew Louth, profesor emerit al Universității din Durham, Marea Britanie, pentru contribuția sa la cercetarea și promovarea teologiei patristice.

Distincția cea mai înaltă a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, „Crucea Moldavă”, i-a fost oferită în cadrul Simpozionului Internațional „Tradiția Patristică în Actualitate”, desfășurat în această săptămână la Muzeul Mitropolitan din Iași.

Tema din acest an a simpozionului este „Receptarea Părinților în gândirea modernă”. Lucrările urmăresc modul în care scrierile și gândirea Părinților Bisericii au influențat teologia, filosofia și discursul cultural modern și contemporan, precum și felul în care ideile patristice au fost interpretate și receptate în diferite contexte intelectuale.

Unul dintre momentele importante ale ediției este dedicat omagierii activității academice a pr. Andrew Louth. Printre invitații speciali se numără John Behr, Lewis Ayres și Bogdan G. Bucur, alături de aproximativ 20 de cercetători din domeniul patristicii, teologiei și filosofiei.

Părintele Andrew Louth

Părintele Andrew Louth este membru al Academiei Britanice și una dintre personalitățile cunoscute ale studiilor patristice contemporane. A fost editor al publicației „Sobornost” și al unor serii academice dedicate creștinismului timpuriu, între care „Oxford Early Christian Studies” și „Early Christian Writings”.

Activitatea sa de cercetare cuprinde teme precum viața și opera Sfântului Grigorie Palama, tradiția laică și umanistă din teologia bizantină târzie și înțelegerea dragostei ca virtute teologică în tradițiile creștine răsăriteană și apuseană.

Hirotonit preot în anul 2003, pr. Andrew Louth este cunoscut publicului român prin traducerea mai multor lucrări de referință, între care „Dionisie Areopagitul. O introducere”, „Deslușirea Tainei. Despre natura teologiei”, „Originile tradiției mistice creștine. De la Platon la Dionisie Areopagitul” și „Ioan Damaschinul. Tradiție și originalitate în teologia bizantină”.