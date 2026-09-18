Lucrările a zece pictori din România și Republica Moldova vor fi expuse la Covasna, în cadrul unei expoziții organizate în deschiderea manifestărilor dedicate Zilei Mondiale a Turismului, informează Agepres.

Vernisajul va avea loc în 21 septembrie, de la ora 15:00, în cadrul proiectului „Terapie prin Artă”, derulat de S.C. „Turism” Covasna S.A. în colaborare cu Centrul de Cultură Arcuș și Asociația cultural-artistică „Predeluț”.

Operele au fost realizate în cadrul primei ediții a Stagiului de Rezidență Artistică și Simpozionului Internațional de Pictură Deva-Hunedoara 2026, organizată la începutul lunii septembrie de GreenBike Art Association din Deva.

Președintele GreenBike Art Association, Chen Jin, a explicat că programul a inclus sesiuni de pictură, vizite culturale, excursii de documentare și întâlniri între artiști. Lucrările realizate în timpul rezidenței au fost inspirate de peisajele, patrimoniul istoric și specificul cultural al județului Hunedoara.

Asociația urmărește ca rezidențele artistice și simpozioanele internaționale de pictură să devină proiecte anuale și să contribuie la dezvoltarea schimburilor culturale și la promovarea artiștilor participanți atât în România, cât și în străinătate, în special în Franța și China.

Expoziția de la Covasna este inclusă în seria manifestărilor dedicate Zilei Mondiale a Turismului, programate în perioada 21-27 septembrie.