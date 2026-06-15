Premierul interimar al României a vizitat Mănăstirea Eroilor de la Țiganca: Să păstrăm vie memoria lor

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a efectuat sâmbătă o vizită la Mănăstirea Eroilor de la Țiganca „Înălțarea Domnului” din satul Stoianovca, Republica Moldova.

Înaltul demnitar român a fost întâmpinat de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, împreună cu obștea monahală a așezământului, ridicat în apropierea Cimitirului de Onoare al Ostașilor Români de la Țiganca, unde odihnesc sute de militari căzuți în luptele pentru eliberarea Basarabiei din vara anului 1941.

Episcopul Veniamin a săvârșit o slujbă de pomenire pentru eroii neamului, după care au fost depuse coroane de flori la mormintele celor care și-au jertfit viața pentru credință, libertate și apărarea identității românești în acest spațiu.

Prim-ministrul interimar al României a evidențiat importanța Cimitirului de Onoare Românesc de la Țiganca pentru memoriea culturală, afirmând că este „un loc al recunoștinței, unde ne plecăm frunțile în fața sacrificiului celor care au luptat pentru țară și pentru idealurile generației lor”.

„Datoria noastră este să păstrăm vie memoria eroilor, să cinstim jertfa lor și să transmitem generațiilor viitoare respectul pentru istorie, adevăr și demnitate națională. Veșnică recunoștință eroilor români!”, a transmis Ilie Bolojan pe pagina oficială de Facebook.

Păstrarea memoriei eroilor

Vizita a continuat cu prezentarea ansamblului monahal și a proiectelor aflate în desfășurare.

Episcopul Basarabiei de Sud a evidențiat importanța Mănăstirii Eroilor de la Țiganca pentru memoria și formarea culturală, subliniind că acest așezământ își propune să devină un reper al spiritualității și culturii românești din sudul Republicii Moldova.

Totodată, ierarhul și-a exprimat recunoștința față de statul român și față de instituțiile care au sprijinit restaurarea și dezvoltarea acestui complex memorial și monahal, arătând că păstrarea memoriei eroilor reprezintă o datorie morală și istorică față de generațiile care au făcut posibilă dăinuirea valorilor românești în Basarabia.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud