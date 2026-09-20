PS Veniamin a sfințit un nou centru social: Suntem chemați să înmulțim darurile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit

Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a sfințit sâmbătă Centrul Social Parohial „Sfânta Cuvioasă Matrona cea Oarbă și Sfântul Cuvios Serafim de Sarov” din localitatea Doina, Republica Moldova.

Cu acest prilej, Preasfinția Sa a îndemnat la milostenie față de semeni: „Suntem chemați să înmulțim darurile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit, să le punem în slujba aproapelui și să lucrăm cu responsabilitate în fiecare zi”.

Slujba de sfințire a avut loc după Sfânta Liturghie săvârșită de ierarh în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”.

Îndemn la responsabilitate

Episcopul Basarabiei de Sud a subliniat responsabilitatea creștinului față de timpul și darurile primite.

„Domnul Hristos ne cheamă să conștientizăm importanța felului în care ne petrecem timpul și responsabilitatea pe care o avem pentru dobândirea mântuirii. Viața aceasta este timpul în care lucrăm pentru mântuirea noastră, prin rugăciune și prin săvârșirea faptelor credinței”, a spus ierarhul.

Totodată, Preasfinția Sa a arătat că darurile primite nu trebuie păstrate doar pentru folosul personal, ci puse în slujba celor din jur: „Trebuie să priveghem și să fim pregătiți în permanență”.

„Viața aceasta este timpul în care suntem chemați să valorificăm darurile lui Dumnezeu și să creștem în comuniune cu El și cu semenii noștri ”.

Un nou spațiu pentru viața comunității

Centrul Social Parohial „Sfânta Cuvioasă Matrona și Sfântul Cuvios Serafim de Sarov” a fost construit în perioada 2017–2026, prin implicarea comunității locale.

Noul așezământ va găzdui activități catehetice și educaționale, precum și programe culturale, sociale și filantropice adresate copiilor, tinerilor, familiilor și persoanelor aflate în situații dificile.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Veniamin i-a oferit părintelui paroh Alexandru Budeanu Diploma omagială a anului 2026.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud