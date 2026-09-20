Manuscrisele și tipăriturile psaltice din Episcopia Hușilor vor fi prezentate într-o expoziție la Bârlad

Manuscrise și tipărituri psaltice păstrate în colecțiile Muzeului Eparhial din Huși vor fi prezentate miercuri publicului într-o expoziție organizată la Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad, județul Vaslui.

Manifestarea culturală, intitulată „Cântarea bisericească peste timp: expoziție de manuscrise și tipărituri psaltice (secolele 19-20) din colecțiile Muzeului Eparhial din Huși”, este organizată de Episcopia Hușilor și Asociația „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”.

De la manuscris la tipar

Printre piesele expuse se află Anastasimatarul Sfântului Macarie Protopsaltul, realizat la Viena, considerat prima tipăritură românească de muzică bisericească.

Publicul va putea vedea antologii psaltice în limba greacă, utilizate în stranele bisericilor din Episcopia Hușilor în prima parte a secolului al 19-lea, precum și lucrări tipărite ulterior în spațiul românesc.

Colecția include Idiomelarele lui Dimitrie Suceveanu, tipărite la Neamț, Utrenierul și Liturghierul lui Ioan Zmeu, dar și manuscrise psaltice din secolul al 20-lea semnate de Alexandru Raicu.

Expoziția urmărește transformările prin care a trecut cântarea bisericească, de la transmiterea prin manuscrise la utilizarea tiparului și de la predominanța textelor în limba greacă la afirmarea limbii române în stranele bisericilor.

Cântări ale Sfântului Nectarie Protopsaltul

Vernisajul va fi completat de o prezentare dedicată evoluției muzicii psaltice și de un concert susținut de Grupul Psaltic al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Huși.

Elevii vor interpreta cântări ale sfântului cuvios, unul dintre reperele tradiției psaltice valorificate prin proiectul în cadrul căruia este organizată manifestarea.

Manifestarea culturală face parte din seria activităților proiectului „Moștenirea psaltică a Hușului: Sf. Cuvios Nectarie Protopsaltul”.

Sfântul Nectarie Protopsaltul a fost a fost canonizat în ședința din 18 octombrie 2025 a Sinodului Patriarhiei Ecumenice și înscris în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 25 octombrie 2025, împreună cu Sfântul Nifon de la Prodromu (13 iulie).

În data de 29 august 2026, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a semnat actele de canonizare a celor doi sfinți români din Sfântul Munte, alături de Sfinții Cuvioși Dionisie Vatopedinul de la Colciu (11 mai) și Petroniu de la Prodromu (24 februarie).

Foto credit: Doxologia / Bogdan Zamfirescu