Sfântul Ilarion Felea, cinstit la Arad: Lupta lui mărturisitoare ne întărește în lucrarea credinței

Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea a fost cinstit vineri la Arad la Catedrala istorică din municipiu, locul în care a slujit timp de două decenii.

Manifestările au avut loc în cadrul „PATRIMONIUM – Tradiție, Comunitate, Valori. Zilele teologiei și culturii arădene”, organizată în perioada 16-19 septembrie pentru prima dată.

Cinstirea Sfântului Ilarion Felea a început în ajunul sărbătorii printr-o slujbă de priveghere.

Programul a continuat a doua zi cu Acatistul și Sfânta Liturghie oficiată de Arhiepiscopul Timotei al Aradului. Alături de Înaltpreasfinția Sa au slujit Episcopii Lucian al Caransebeșului, Sofronie al Oradiei, Nicodim al Severinului și Strehaiei, Ieronim al Daciei Felix și Siluan al Ungariei.

Mărturisirea Sfântului Ilarion Felea

Referindu-se la Sfântul Ilarion Felea, Preasfințitul Părinte Sofronie a evidențiat că „lupta lui mărturisitoare, prin mila Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a ieșit la lumină, întărindu-ne și pe noi în lucrarea credinței”.

Totodată, ierarhul a arătat că mărturia sfântului constituie, pentru generația actuală, un îndemn la „pace, iubire și cultivare a responsabilității”.

La rândul său, Preasfințitul Părinte Lucian a subliniat legătura dintre sărbătoarea Sfântului Ilarion Felea și cinstirea Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, prăznuit cu câteva zile înainte în Banat.

„În 15 septembrie l-am pomenit pe Sfântul Iosif și după câteva zile, în 18 septembrie, îl pomenim pe Sfântul Ilarion Felia, preotul, profesorul, martirul, mucenicul, cel care și-a dat viața pentru mărturisirea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos în vremuri grele”.

La sărbătoarea Sfântului Ilarion Felea au participat clerici, credincioși, studenți și elevi teologi din Arad, precum și reprezentanți ai unor instituții europene și ai autorităților centrale și locale.

Două icoane sfințite la Facultatea de Teologie

În cadrul „Zilelelor teologiei și culturii arădene”, IPS Timotei a sfințit joi două icoane în mozaic, reprezentându-i pe Sfântul Maxim Mărturisitorul și Sfântul Grigorie Palama. Lucrările, realizate de pictorul Cătălin Băluț, au fost așezate în foaierul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad.

Arhiepiscopul Aradului a evidențiat rolul celor două reprezentări în viața academică și duhovnicească a instituției, arătând că chipurile celor doi teologi „ne rămân ca pildă, pentru studenți și profesori”.

La rândul său, părintele Cristinel Ioja, decanul instituției de învățământ teologic, a explicat alegerea celor doi sfinți, subliniind contribuția lor: „Un ierarh și un cuvios, într-o comuniune deplină pentru mărturisirea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos”.

Programul manifestărilor prilejuite de „Zilele teologiei și culturii arădene” va continua până sâmbătă.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului