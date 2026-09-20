Hristos nu ne cheamă să iubim suferința în sine, ci să iubim pe Dumnezeu și pe aproapele, explică PS Paisie Sinaitul

„Crucea nu este căutarea suferinței, ci asumarea iubirii. Hristos nu ne cheamă să iubim suferința în sine, ci să iubim pe Dumnezeu și pe aproapele cu adevărat”, a explicat duminică Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul la Paraclisul Catedralei Naționale.

Pornind de la îndemnul Mântuitorului, „Să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”, ierarhul a evidențiat contrastul dintre perspectiva Evangheliei și mentalitatea contemporană.

„Aceasta este adevărata libertate. Nu aceea de a face voia noastră, ci de a trăi în armonie cu voia lui Dumnezeu”, a spus ierarhul.

„Preceptele lumii de azi ne spun mereu: trăiește pentru tine, fericirea ta contează înainte de toate, afirmă-te cu orice preț. Dar Evanghelia ne arată altceva: nu egocentrismul aduce fericirea, ci comuniunea, jertfa, capacitatea de a-l pune pe celălalt mai presus de mine însumi”.

„Ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă?”

Preasfințitul Părinte Paisie a arătat relativitatea succesului și a acumulărilor materiale în raport cu viața veșnică la care este chemat omul: „Putem avea totul și totuși să nu avem nimic, dacă ne lipsim de Dumnezeu”.

„Lumea de astăzi caută succesul, confortul, imaginea perfectă pe rețelele sociale, dar fuge de cruce, de jertfă, de asumarea greutăților. Și totuși, omul descoperă, mai devreme sau mai târziu, că fără cruce, fără jertfă, nu există bucurie deplină, pentru că numai prin cruce iubirea devine autentică”.

Citându-l pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, Episcopul vicar patriarhal a subliniat modul în care crucea lucrează în viața omului: „Iubirea adevărată se arată atunci când omul își ia crucea, adică atunci când, de dragul celuilalt, își taie voia proprie”.

„În societatea noastră, crucea poate lua multe forme: responsabilitatea față de familie, fidelitatea într-o lume a relativismului, mărturisirea credinței într-un mediu ostil sau ironic, răbdarea în boală și suferință fără a pierde nădejdea”.

Chemarea la mărturisirea credinței

În partea finală a predicii, ierarhul a subliniat actualitatea mesajului Sfintei Cruci într-o societate preocupată de progres, confort și imagine.

„Deși avem atâtea facilități și comodități, omul modern este mai singur, mai anxios și mai însetat de sens ca oricând. Crucea lui Hristos ne arată că sensul vieții nu stă în a câștiga lumea întreagă, ci în a nu pierde sufletul”, a spus PS Paisie Sinaitul.

Totodată, Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să nu se rușineze de Hristos și să mărturisească credința cu demnitate, arătând că adevărata valoare a vieții nu este dată de avere, poziție sau recunoaștere socială.

„Să ne rugăm Domnului răstignit și înviat să ne dăruiască puterea de a ne purta crucea cu nădejde, de a trăi lepădarea de sine și, mai ales, de a ne dărui viața pentru El și pentru aproapele”, a îndemnat la final Episcopul vicar patriarhal.

Foto credit: BASILICA