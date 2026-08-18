Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Revista „Binele de știut”: Iulie 2026

Luna iulie 2026 a fost marcată de momente importante din viața Bisericii Ortodoxe Române, de la ziua de naștere a Patriarhului Daniel și ședința Sfântului Sinod, până la hirotonia unui nou arhiereu. Pelerinajul și cinstirea sfintelor icoane și moaște au ocupat un loc deosebit în agenda lunii, prin evenimentele dedicate Maicii Domnului Prodromița, Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfintei Mironosițe Maria Magdalena.

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Biserica mare a Mănăstirii Diaconești a fost sfințită: Este o poartă a cerului, a spus IPS Ioachim

Biserica mare a Mănăstirii Diaconești din județul Bacău a fost sfințită sâmbătă. „Atunci când se ridică undeva o biserică, spunem că acolo este o poartă a cerului”, a spus Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului.

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O mănăstire din Harghita a marcat 30 de ani de la punerea pietrei de temelie

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Izvoru Mureșului, județul Harghita, a marcat sâmbătă trei decenii de la punerea pietrei de temelie.

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PS Mihail la hramul unei parohii din Sydney: Să-i învățăm pe cei mici învățătura noastră de credință creștin-ortodoxă

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, a slujit duminică la Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Sydney, Australia. „Să-i învățăm pe cei mici învățătura noastră de credință creștin-ortodoxă”, a spus Preasfinția Sa.

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Sinodul Patriarhiei Ierusalimului a discutat despre pregătirile pentru celebrarea a 2.000 de ani de la Botezul Domnului

Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului a discutat despre pregătirea evenimentelor dedicate împlinirii, în 2030, a 2.000 de ani de la Botezul Domnului.

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