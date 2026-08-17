O mănăstire din Harghita a marcat 30 de ani de la punerea pietrei de temelie

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Izvoru Mureșului, județul Harghita, a marcat sâmbătă trei decenii de la punerea pietrei de temelie.

Cu acest prilej, trei ierarhi au luat parte la manifestările aniversare: Mitropolitul Naum de Ruse (Patriarhia Bulgariei) și Episcopii Andrei al Covasnei și Harghitei și Galaction al Alexandriei și Teleormanului.

Programul liturgic a început vineri, în ajunul sărbătorii, cu oficierea Vecerniei unite cu Litia și a Prohodului Maicii Domnului la altarul exterior al mănăstirii.

Preasfințitul Părinte Galaction a evidențiat locul Maicii Domnului în lucrarea de mântuire a neamului omenesc, arătând că mutarea ei la cer reprezintă un eveniment minunat al Tradiției Bisericii.

„Acestea sunt lucruri minunate, dar toate acestea s-au întâmplat pentru că Maica Domnului este cea care a reprezentat întreg neamul omenesc în lucrarea de mântuire împlinită de Preabunul Dumnezeu prin trimiterea Fiului Său în lume, prin întruparea Fiului Dumnezeu și prin jertfa acestuia pe Sfânta Cruce”, a spus Preasfinția Sa.

Sfânta Liturghie în ziua hramului

În ziua hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la altarul exterior al mănăstirii de cei trei ierarhi. În cadrul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Naum a subliniat că Maica Domnului este cinstită de Biserică în strânsă legătură cu Fiul ei, fiind pentru credincioși Maica Vieții și mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu.

Totodată, Preasfințitul Părinte Andrei a subliniat că Sfânta Fecioară Maria este cinstită de Biserică în strânsă legătură cu Fiul ei, fiind pentru credincioși Maica Vieții și mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu.

„Biserica Ortodoxă niciodată nu desparte pe Mama lui Dumnezeu, pe Maica Vieții, de Fiul Său, și nici pe Fiul Său nu-l desparte de Maica Sa”, a spus Episcopul Covasnei și Harghitei.

Ierarhul a arătat că pelerinii vin la mănăstire cu recunoștință pentru binefacerile primite: „Biserica, în calitate de factor al păcii sociale, îndeamnă poporul binecredincios la rugăciune și la coresponsabilitate socială. Ura și dușmănia nu fac niciun lucru bun pe pământ”.

Trei decenii de la începutul mănăstirii

Piatra de temelie a Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Izvoru Mureșului a fost pusă în data de 7 august 1996, de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, pe atunci Episcop al Covasnei și Harghitei, ctitorul așezământului monahal.

Patru ani mai târziu, în ziua de 15 august 2000, lăcașul de cult a fost sfințit de vrednicul de pomenire Preafericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În cadrul slujbei, părintele Marius Zaharia Munteanu a primit rangul de iconom stavrofor, iar diaconii Teodor Bijec și Iosif Ioan Susanu au fost hirotesiți arhidiaconi de către Preasfințitul Părinte Andrei.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei