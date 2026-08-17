Biserica mare a Mănăstirii Diaconești a fost sfințită: Este o poartă a cerului, a spus IPS Ioachim

Biserica mare a Mănăstirii Diaconești din județul Bacău a fost sfințită sâmbătă. „Atunci când se ridică undeva o biserică, spunem că acolo este o poartă a cerului”, a spus Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat slujba de sfințire a lăcașului de cult, împreună cu Episcopii Veniamin al Basarabiei de Sud, Macarie al Europei de Nord și Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Biserica are hramurile Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Cuvios Dionisie de la Colciu și Sfânta Muceniță Filoteea de la Argeș. Ridicarea și consolidarea noului lăcaș de cult au devenit necesare după ce alunecările de teren au afectat ansamblul monahal.

„Soborul de maici s-a străduit mult”

Arhiepiscopul Ioachim a evocat eforturile făcute pentru refacerea așezământului: „Soborul de maici al acestei mănăstiri s-a străduit mult, ajutat, bineînțeles, de autorități centrale, locale și cele județene. Avem această nouă biserică frumoasă, zidită din temelie, pentru că aceste dealuri sunt statornice, dar uneori, datorită vitregiilor vremii, merg sau se mută dintr-un loc în altul”.

Înaltpreasfinția Sa a mulțumit lui Dumnezeu pentru acest moment festiv.

„Dăruim această biserică sfințită maicilor de la Mănăstirea Diaconești, să aibă grijă de ea, să o înfrumusețeze, cu nădejdea că, în curând, să putem veni și la sfințirea picturii care se va adăuga acestui sfânt lăcaș”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Timpul nu ajunge pentru a mulțumi tuturor

Stavrofora Evloghia Chirvase, stareța Mănăstirii Diaconești, le-a mulțumit ierarhilor, clericilor, ctitorilor și binefăcătorilor care au sprijinit așezământul în perioada lucrărilor.

„Din adâncul inimii, înălțăm rugăciune pentru fiecare, aducându-le mulțumirea noastră, fiindcă darul, osteneala, jertfa, buna dorire și rugăciunea au fost și sunt pietre de temelie la zidirea mănăstirii și a obștii acesteia. Timpul nu ne ajunge spre a da numele tuturor. De aceea, ne rugăm ca Dumnezeu să răsplătească bogat și aici, dar mai ales în Împărăția Sa”.

Cu acest prilej au fost acordate și distincții celor care au contribuit la refacerea mănăstirii. Stavrofora Evloghia Chirvase a primit „Crucea Moldavă”, părintele Viorel Anăstăsoaie a fost distins cu „Crucea Țării de Jos”, iar Manuela Irina Pătrășcoiu, director general al Companiei Naționale de Investiții, a primit Ordinul „Melchisedec”, clasa I.

De asemenea, a fost sfințit vineri și Paraclisul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Sfântul Cuvios Porfirie Kavsokalivitul și Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” al Mănăstirii Diaconești. După sfințire, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a săvârșit prima Sfântă Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului