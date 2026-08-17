PS Mihail la hramul unei parohii din Sydney: Să-i învățăm pe cei mici învățătura noastră de credință creștin-ortodoxă

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, a slujit duminică la Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Sydney, Australia. „Să-i învățăm pe cei mici învățătura noastră de credință creștin-ortodoxă”, a spus Preasfinția Sa.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Arhiereul vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande.

Episcopul Mihail a amintit despre mărturisirea Sfinților Martiri Brâncoveni și statornicia lor pregătită prin învățătura de credință trăită în familie.

„A fost încercarea cea mare prin care li se promitea să mai trăiască. N-au dorit să se despartă de Hristos euharistic și învățătura Sa, ci a mărturisit Sfântul Constantin spunându-i lui Mateiaș: Nu mai are rost să ne mai amăgim”.

Preasfinția Sa a vorbit despre momentul în care Sfântul Constantin Brâncoveanu și fiii săi au fost puși să aleagă între lepădarea de credință și moarte.

„De aceea l-a îndemnat pe fiul său cel mai mic, Matei, să nu accepte să devină musulman, să nu-și lepede credința, iar acela a pus singur capul pe butuc și a zis: Lovește, pentru că vreau să mor creștin”, a subliniat Preasfinția Sa.

Credința se învață în familie

Episcopul Australiei și Noii Zeelande a insistat asupra curajului arătat de Matei Brâncoveanu: „Un curaj deosebit pentru un copil de 14 ani, care și-a urmat tatăl și pe frați până la sfârșit, pentru că s-a încrezut în învățătura pe care a primit-o în familia sa”.

De asemenea, ierahul a amintit că pentru o educație creștină în comunitățile românești din Australia sunt necesare materiale catehetice: „Acesta a fost visul meu de când am ajuns în Australia, pentru că am văzut că nu exista învățătura de credință, care trebuie studiată tot timpul”.

„Toate întrebările care pot să-i treacă cuiva prin minte găsesc răspuns în învățătura noastră de credință”, a spus Preasfinția Sa.

Ierahul a menționat dorința de a aduce volumul „Învățătura de credință creștin-ortodoxă” în comunitatea locală și a fi tradusă în limba engleză, „ca să fie și pentru copii, pentru cei care se convertesc, pentru cei care vin și formează familii mixte, australieni sau de alte naționalități”.

Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Sydney a fost înființată în 15 august 2008 pentru credincioșii ortodocși români din sud-vestul orașului. Comunitatea a funcționat inițial în spații închiriate, iar în 2017 Episcopia Australiei și Noii Zeelande a cumpărat proprietatea din Glenfield, unde se află biserica actuală. Lăcașul de cult a fost sfințit în 12 august 2018 și a primit atunci al doilea hram, Buna Vestire.

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Foto credit: Facebook / Romanian Orthodox Church Sfintii Martiri Brancoveni Sydney