Revista „Binele de știut”: Iulie 2026

Luna iulie 2026 a fost marcată de momente importante din viața Bisericii Ortodoxe Române, de la ziua de naștere a Patriarhului Daniel și ședința Sfântului Sinod, până la hirotonia unui nou arhiereu. Pelerinajul și cinstirea sfintelor icoane și moaște au ocupat un loc deosebit în agenda lunii, prin evenimentele dedicate Maicii Domnului Prodromița, Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfintei Mironosițe Maria Magdalena.

În noul număr al revistei Binele de știut, vă invităm să descoperiți:

Articole dedicate zilei de naștere a Patriarhului Daniel și Sărbătorii Aducerii moaștelor Sfântului Dimitrie la București;

Galerii foto de la evenimente importante;

Cele mai apreciate materiale grafice din luna iulie;

Noutăți din diaspora ortodoxă;

Și multe altele.

De ce o revistă bazată pe conținut deja publicat?

Revista Agenției de știri Basilica oferă o retrospectivă clară și coerentă a lunii trecute, reunind articole publicate pe site și pe social media. Deși este disponibilă doar în format digital, aspectul minimalist transformă lectura într-un moment de liniște într-o lume digitală agitată.

Nu uita că majoritatea paginilor includ un cod QR. În lipsa unui alt dispozitiv, poate fi folosit și linkul inserat direct peste imaginea codului.

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