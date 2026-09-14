Diaspora

Opt parohii românești au participat la primul campionat de fotbal al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord

Mihail Pătrășcanu
Foto creditArhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord
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Opt parohii românești din Anglia și Țara Galilor au participat la prima ediție a Campionatului de Fotbal al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord, desfășurată în sud-vestul Angliei.

Gazda primei ediții a fost Parohia „Sfinții Mucenici Epictet și Astion” din Taunton, care a asigurat organizarea competiției și primirea participanților. Au luat parte echipe ale comunităților românești din Swansea, Bristol, Bracknell, Aylesbury, Southampton, Exeter, Taunton și Oxford.

Dincolo de componenta sportivă, campionatul a oferit credincioșilor, tinerilor și preoților prilejul de a se întâlni și de a întări legăturile dintre comunitățile românești din Regatul Unit.

Inițiativa se înscrie în demersurile Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord de a crea noi momente de întâlnire între clerici și credincioși, în special între tineri și familii, și de a consolida sentimentul de apartenență la aceeași comunitate bisericească.

La finalul competiției, echipa Parohiei „Sfintele Femei Mironosițe” din Aylesbury a câștigat campionatul de fotbal al eparhiei.

Toate cele opt echipe participante au fost felicitate pentru implicare și pentru spiritul de fair-play, iar Parohia „Sfinții Mucenici Epictet și Astion” din Taunton a primit mulțumiri pentru găzduirea competiției.

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