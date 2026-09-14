Opt parohii românești au participat la primul campionat de fotbal al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord

Opt parohii românești din Anglia și Țara Galilor au participat la prima ediție a Campionatului de Fotbal al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord, desfășurată în sud-vestul Angliei.

Gazda primei ediții a fost Parohia „Sfinții Mucenici Epictet și Astion” din Taunton, care a asigurat organizarea competiției și primirea participanților. Au luat parte echipe ale comunităților românești din Swansea, Bristol, Bracknell, Aylesbury, Southampton, Exeter, Taunton și Oxford.

Dincolo de componenta sportivă, campionatul a oferit credincioșilor, tinerilor și preoților prilejul de a se întâlni și de a întări legăturile dintre comunitățile românești din Regatul Unit.

Inițiativa se înscrie în demersurile Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord de a crea noi momente de întâlnire între clerici și credincioși, în special între tineri și familii, și de a consolida sentimentul de apartenență la aceeași comunitate bisericească.

La finalul competiției, echipa Parohiei „Sfintele Femei Mironosițe” din Aylesbury a câștigat campionatul de fotbal al eparhiei.

Toate cele opt echipe participante au fost felicitate pentru implicare și pentru spiritul de fair-play, iar Parohia „Sfinții Mucenici Epictet și Astion” din Taunton a primit mulțumiri pentru găzduirea competiției.