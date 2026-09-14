IPS Antonie la 34 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei: Este vremea să ne apropiem unii de alții

„Este vremea să ne apropiem unii de alții, pentru ca rugăciunea comună și dragostea lucrătoare să pregătească drumul comuniunii și al unității în sânul Bisericii strămoșești”, a spus luni Înaltpreasfințitul Părinte Antonie la împlinirea a 34 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei.

Mitropolitul Antonie a oficiat o slujbă de Tedeum în Paraclisul mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău.

Momentul aniversar a readus în atenție hotărârea Adunării Eparhiale de la Chișinău din 14 septembrie 1992, prin care clericii și mirenii participanți au decis reactivarea Mitropoliei istorice a Basarabiei.

Mitropolitul Antonie a evocat perioada prigoanei sovietice și eforturile celor care au păstrat credința și legătura cu Biserica Ortodoxă Română. Înaltpreasfinția Sa a amintit că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a numit reactivarea Mitropoliei Basarabiei „un act sfânt de adevăr și de dreptate”.

„Îi cinstim pe membrii Adunării Eparhiale din 1992 și pe toți cei care au slujit acestei cauze, împărtășind aceeași credință apostolică, aceeași moștenire românească și aceeași chemare la sfințenie”.

Credința primită trebuie făcută roditoare

Mitropolitul Basarabiei a subliniat că aniversarea nu trebuie să rămână doar o comemorare a trecutului, ci să devină un îndemn la continuarea lucrării începute de generațiile anterioare.

„Ei au păzit credința nealterată în vremea prigoanei; nouă ne este dat să o facem roditoare în vremea libertății. Ei au răbdat închiderea bisericilor; noi suntem chemați să umplem de rugăciune lăcașurile redeschise și să ne apropiem într-un cuget de Sfântul Potir”.

„Cinstim cu adevărat jertfa lor atunci când ne îndreptăm propria viață potrivit credinței pe care ei au apărat-o cu preț de sânge. Nouă ne este încredințată continuarea lucrării lor”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Chemare la împăcare și unitate

Mitropolitul Antonie a pus accent pe depășirea dezbinărilor și apropierea dintre frați: „Purtăm înaintea lui Dumnezeu și durerea dezbinării dintre frați, cerându-I înțelepciunea de a mărturisi adevărul cu mai multă blândețe și tăria de a căuta împăcarea”.

„După atâtea decenii de înstrăinare și dezbinare, rănile trecutului cer a fi vindecate”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a evidențiat că „iubirea pentru neam se trăiește prin grija față de cel de lângă noi, împlinind, astfel, porunca dragostei de aproapele. Aceasta să fie măsura frățietății noastre: câtă durere a aproapelui suntem gata să purtăm”.

În continuare, preotul Petru Buburuz, participant al Adunării Eparhiale din 1992, a evocat împrejurările reactivării Mitropoliei Basarabiei și aspirațiile celor implicați în acest demers.

La final, Mitropolitul Antonie, împreună cu clerici și credincioși, s-a deplasat la monumentul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare din centrul Chișinăului, unde a depus flori în semn de recunoștință față de înaintași.