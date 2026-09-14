Diaspora

PS Mihail a binecuvântat așezarea Crucii pe biserica românilor din Christchurch, Noua Zeelandă

Alexandru Boboc
Foto creditEpiscopia Australiei și Noii Zeelande
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Episcopul Mihail al Australiei și Noii Zeelande a slujit duminică în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Christchurch, Noua Zeelandă, unde a săvârșit rânduiala de binecuvântare a așezării Crucii pe lăcașul de cult.

Preasfinția Sa a felicitat comunitatea românească din oraș, care a participat în număr mare la Sfânta Liturghie, pentru finalizarea construcției noii turle a bisericii.

„Acum, venind către sfânta biserică, oamenii care sunt împovărați de greutăți sau încercați de ispite să ridice ochii la Sfânta Cruce și, la fel cum poporul evreu s-a vindecat uitându-se spre șarpele de aramă, așa și noi să avem credință și nădejde că Dumnezeu ne va ajuta în cele ale noastre”, a spus ierarhul.

Preasfințitul Părinte Mihail a acordat „Crucea Australiană” unor credincioși care au sprijinit lucrările desfășurate în cadrul parohiei.

Totodată, părintele paroh Dumitru Dan a primit, pentru comunitatea ortodoxă pe care o păstorește, „Distincția de Vrednicie”, ca semn al recunoașterii efortului depus.

Sfânta Liturghie

Momentul solemn al binecuvântării a fost precedat de Sfânta Liturghie oficiată de Preasfinția Sa împreună cu părintele Dumitru Dan.

„Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 14-15).

Episcopul Australiei și Noii Zeelande a explicat legătura dintre cuvintele pe care Mântuitorul i le-a spus lui Nicodim și întâmplarea din pustie, când poporul lui Israel, fiind mușcat de șerpi, a primit prin Moise șarpele de aramă ca semn al izbăvirii.

De asemenea, Preasfinția Sa a prezentat momentul aflării Cinstitei Crucii la Ierusalim de către Sfânta Împărăteasă Elena.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Christchurch, Noua Zeelandă. Sursă foto: Facebook
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