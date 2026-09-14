Mitropolitul Nicolae despre Înălțarea Sfintei Cruci: Ne oferă prilej de reflecţie asupra lumii şi a vieţii noastre creştine

Mitropolitul Nicolae al celor două Americi a subliniat că Înălțarea Sfintei Cruci ne oferă un „prilej de reflecţie asupra propriei înţelegeri a lumii şi a vieţii noastre creştine”.

Pornind de la semnificația istorică a sărbătorii, legat de aflarea Sfintei Cruci de către Împărăteasa Elena și înălțarea ei în văzul poporului de către Patriarhul Macarie al Ierusalimului, Înaltpreasfinția Sa a explicat importanța pentru Biserică.

„Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci a fost stabilită pentru a aminti şi cinsti un eveniment din istoria mântuirii legat tocmai de cinstita Cruce a Mântuitorului Hristos”.

Totodată, Mitropolitul celor două Americi a arătat că porunca Mântuitorului de a-și lua fiecare cruce presupune lepădarea de sine și orientarea întregii existențe către Dumnezeu: „Hristos însuşi ne îndeamnă la luarea Crucii”.

„A ne pune sufletul pentru Hristos şi Evanghelie înseamnă a-i urma lui Hristos şi a nu socoti răpire viaţa noastră ca una ce are valoare în sine în absenţa lui Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Asumarea urmării lui Hristos

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae a arătat că adevărata valoare a persoanei se descoperă în relația cu Dumnezeu, iar calitățile și strădaniile omului dobândesc sens atunci când sunt puse în slujba adevărului Evangheliei.

„Fiinţa noastră este lumină atunci când este în lumina adevărată, în lumina lui Dumnezeu. Existenţa noastră este valoroasă atunci când transpare prin ea iubirea lui Dumnezeu”.

„Această lumină şi valoare nu le putem dobândi prin meritul nostru, ci prin dăruirea noastră lui Dumnezeu, prin punerea strădaniilor şi calităţilor noastre în slujba predicării adevărului lui Dumnezeu: Întruparea Fiului, eveniment descoperit de Evanghelie”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Totodată, mitropolitul a evidențiat alegerea fundamentală pe care o presupune viețuirea creștină: „Taina vieţuirii creştine constă în alegerea între două tendinţe: între a socoti răpire sufletul nostru sau a-l dărui lui Dumnezeu pentru a-l primi înapoi împodobit”.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae a propus două întrebări care să însoțească parcursul credincioșilor pe durata noului an bisericesc: „De ce s-a înălţat Fiul lui Dumnezeu pe Cruce şi ce înseamnă pentru mine această Înălţare”. Răspunsul, a subliniat Înaltpreasfinția Sa, poate fi „spre bunul spor întru credinţă, nădejde şi dragoste”.