Municipiul Câmpina și orașul grec Almyros au făcut primul pas spre înfrățire printr-un pact de amiciție

Municipiul prahovean Câmpina și orașul grecesc Almyros au făcut primul pas spre o viitoare înfrățire, prin semnarea unui pact de amiciție, în cadrul Festivalului Internațional „Alfabetul Conviețuirii”, desfășurat la Ploiești.

Documentul a fost semnat de viceprimarul municipiului Câmpina, Livia Lupu, și primarul orașului Almyros, Dimitrios Kyriakou Eseridis, în cadrul ceremoniei care a marcat deschiderea manifestării.

Câmpina a fost prezentă la activitățile festivalului și prin Ansamblul Folcloric „Ghiocelul” al Casei Municipale de Cultură „Geo Bogza”, care a participat la defilare și a prezentat tradiții românești prin cântec și dans.

Cultură, educație și tradiții

Acordul urmărește apropierea celor două comunități prin proiecte și schimburi de experiență în domenii precum cultura, educația și promovarea tradițiilor. Municipalitățile iau în calcul ca, într-o etapă ulterioară, să încheie și un acord oficial de înfrățire.

„Este un prim pas către o colaborare mai strânsă între cele două comunități, bazată pe prietenie, respect, schimb de experiență și proiecte comune în domenii precum cultura, educația și promovarea tradițiilor”, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului Câmpina într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Reprezentanții administrației locale au subliniat că apropierea dintre cele două orașe se dorește a fi construită gradual, prin inițiative care să creeze legături durabile între locuitori.

„Prietenia dintre comunități se construiește pas cu pas. Iar acesta este un pas important pentru Câmpina”.

Municipiul prahovean are deja acorduri de colaborare cu localități precum Silivri (Turcia), Jizhou (China), Cimișlia (Republica Moldova) și Kumanovo (Macedonia de Nord).