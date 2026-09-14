Episcopul Ignatie despre cruce: Este altarul de jertfă și cea pe care noi am învățat ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu

Episcopul Ignatie al Hușilor a explicat duminică semnificația crucii, pe care a numit-o „altarul de jertfă și cea pe care noi am învățat ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu”.

Ierarhul a sfințit biserica Parohiei Perieni I din județul Vaslui și a oficiat Sfânta Liturghie, unde a arătat că apropierea praznicului Înălțării Sfintei Cruci reprezintă un prilej de a conștientiza dragostea pe care Dumnezeu a arătat-o oamenilor prin jertfa Fiului Său.

„Din iubire față de noi oamenii face minuni, ne vestește Împărăția Cerurilor, ne împărtășește modul de viață dumnezeiesc la care suntem chemați să trăim, infuzează lumea aceasta de iubirea Sa cea dumnezeiască și, mai presus de toate, Se răstignește pentru noi”.

Preasfinția Sa a subliniat relația pe care oamenii trebuie să o aibă cu persoanele cărora le datorează un ajutor esențial: „Noi purtăm un respect și o prețuire aparte pentru un om care ne salvează, care este în stare să-și dea viața pentru noi și renunță la el tocmai ca să ne ajute atunci când avem cea mai mare nevoie”.

„La o altitudine mult mai intensă, suntem chemați să conștientizăm ceea ce Hristos a săvârșit pentru noi, faptul că El și-a dat viața pentru noi și trebuie să fim recunoscători”, a spus Episcopul Hușilor.

Jertfa lui Hristos, expresia iubirii desăvârșite

Citându-l pe Sfântul Chiril al Alexandriei, Preasfințitul Părinte Ignatie a evidențiat caracterul unic al jertfei lui Hristos.

„Măreția acestei iubiri constă în faptul că Se răstignește pentru noi nu un înger, nu o făptură creată sau nimic din cele care țin de cele materiale, ci Însuși Fiul lui Dumnezeu-Tatăl, Cel Veșnic și deoființă cu El, Care gustă moartea ca să o biruiască pentru noi”.

„Această iubire a lui Dumnezeu este atât de diferită față de iubirea umană. A noastră este una fluctuantă, trecătoare și, de multe ori, interesată. Dumnezeu ne iubește chiar și dacă Îi greșim, chiar dacă Îi întoarcem spatele”, a spus Preasfinția Sa.

Totodată, Episcopul Hușilor i-a îndemnat pe credincioși să cerceteze sincer propria viață duhovnicească: „Să reflectăm la acest fapt și să Îi spunem lui Dumnezeu, din când în când: Doamne, sunt eu atât de recunoscător pe cât ai făcut Tu pentru mine”.

„Oare în forul nostru interior suntem conștienți de jertfa lui Hristos, de faptul că El și-a dat viața pentru noi, încât să-I purtăm o recunoștință veșnică, exprimată prin fidelitate, credință, iubire față de El, prin împlinirea poruncilor Sale, prin împlinirea a ceea ce El ne-a cerut să facem”.

Distincții pentru ctitori

La finalul Sfintei Liturghii, în semn de apreciere pentru activitatea pastorală și edilitară, Preasfințitul Părinte Ignatie i-a acordat rangul de iconom stavrofor părintelui paroh Ovidiu Ionașcu.

Totodată, ierarhul a acordat distincții de vrednicie persoanelor care au sprijinit lucrările de restaurare ale bisericii.

Biserica Parohiei Perieni I a fost construită între anii 1923 și 1926 și a fost sfințită în ziua de 7 noiembrie 1926 de Episcopul Iacov Antonovici al Hușilor.

După restaurarea integrală, lăcașul de cult a primit, la aproape un secol de la prima sfințire un nou hram închinat Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și a Sfinților Apostoli Petru și Pavel.