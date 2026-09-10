Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro.

Maica Domnului a fost chip al smereniei desăvârșite: Mitropolitul Teofan la hramul Mănăstirii Vorona

„Chip al smereniei desăvârșite, al ascultării și al slujirii depline a fost Maica Domnului”, a subliniat marți Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, la hramul Mănăstirii Vorona din județul Botoșani.

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Episcopul Veniamin la hramul istoric al Mănăstirii Sihăstria: Să medităm la smerenia și rugăciunea Maicii Domnului

„Să medităm la smerenia și rugăciunea Maicii Domnului”, i-a îndemnat marți Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, pe credincioși la hramul istoric al Mănăstirii Sihăstria.

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Pr. Alexandru Balaban concurează la MasterChef, ca să construiască un așezământ pentru copii și mame

Părintele Alexandru Balaban de la Parohia Dăeni, județul Tulcea, concurează la MasterChef România. Clericul a declarat că-și propune să câștige, pentru a putea realiza un nou proiect social.

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Vechile bisericuțe din lemn, printre cele mai vizitate obiective turistice din Maramureș pe durata verii

Bisericile de lemn din Maramureș aflate în Patrimoniul Mondial UNESCO și cele aflate în circuitul bisericilor din Transilvania au fost printre cele mai vizitate obiective turistice din județ în sezonul de vară, potrivit președintelui Asociației Naționale pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC), filiala Maramureș, Livia Sima, citată de Agerpres.

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PS Timotei Prahoveanul despre aducerea moaștelor Sfintei Ana la București: O mare binecuvântare pentru întreaga țară

Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor a subliniat miercuri că aducerea moaștelor Sfintei Ana în Capitală reprezintă „o mare binecuvântare pentru întreaga țară și mai ales pentru familiile care nu au copii, dar care doresc să aibă”.

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