Pr. Ioan Pițura a fost înmormântat la biserica Mănăstirii Ruscova, ctitoria sa

Părintele Ioan Pițura, fost vicar al comunității urcainene din România, a fost înmormântat luni la biserica Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Ruscova, județul Maramureș, lăcașul de cult fiind ctitorit de regretatul preot.

Slujba de înmormântare a fost oficiată de Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, alături de pr. Marius N. Lauruc, actualul vicar al Vicariatului Ortodox Ucrainean din România, arhim. Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, pr. Sorin Eusebiu Argintariu, secretar patriarhal în cadrul Cancelariei Sfântului Sinod, precum și de preoți ucraineni și români din Maramureș.

A condus comunitatea ucraineană cu multă credinţă

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe, care a fost citit de PS Varlaam Ploieșteanul. Preafericirea Sa a remarcat activitatea pastorală și misionară a preotului pentru comunitatea ucraineană din România, în timpul slujirii sale fiind înființate trei mănăstiri și zece parohii.

„În calitate de vicar a depus eforturi constante pentru ca orele de Religie Ortodoxă, în localitățile în care trăiesc comunitățile ucrainene, să fie predate în limba ucraineană. A făcut parte din comisiile de evaluare a profesorilor de Religie, special organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Maramureș pentru profesorii care au predat în limba ucraineană”.

„Trecerea la cele veșnice a Părintelui Ioan Piţura este o pierdere pentru comunitatea ucrainenilor din România îndoliată în aceste zile, dar cu multă speranță că sufletul lui se odihnește în Împărăţia Cerurilor, deoarece el a condus Vicariatul Ortodox Ucrainean din România cu multă credinţă, demnitate, responsabilitate și dăruire”, a adăugat Patriarhul României.

„O sfântă datorie”

Părintele vicar Marius N. Lauruc a subliniat că întreaga activitate a regretatului preot Ioan Pițura a urmărit păstrarea credinței ortodoxe și a identității comunității ucrainene.

„Tot ceea ce a realizat a fost în interesul credincioșilor ortodocși ucraineni, urmărind nu doar păstrarea credinței strămoșești, ci și conservarea identității noastre etnice”.

„Pentru generația actuală a clericilor vicariatului, împlinirea acestui testament duhovnicesc al părintelui Ioan Pițura reprezintă o sfântă datorie care ne ghidează misiunea”, a declarat preotul Marius N. Lauruc pentru Agenția de știri Basilica.

La slujba de înmormântare au participat sute de credincioși români și ucraineni, care au scris mesaje de pomenire și recunoștință în cartea de condoleanțe. Părintele Ioan Pițura a trecut la cele veșnice vineri la vârsta de 79 de ani.