Pompierii, în rugăciune la Catedrala Mitropolitană din Timișoara: L-au cinstit pe Sfântul Iosif de la Partoș

Pompierii timișeni l-au cinstit vineri pe Sfântul Iosif de la Partoș la Catedrala Mitropolitană de la Timișoara.

Salvatorii au participat la Acatistul Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, oficiat de Mitropolitul Ioan al Banatului. Manifestarea a avut loc cu prilejul Zilei Pompierilor din România, serbată în data de 13 septembrie.

Înainte momentului de rugăciune, a avut loc ridicarea în grad a celor care s-au remarcat în desfășurarea activității.

În cuvântul adresat pompierilor, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a apreciat în mod deosebit misiunea pe care aceștia au îndeplinit-o în această perioadă în Republica Serbia, puternic afectată de incendiile de vegetație.

Mitropolitul Banatului le-a adresat felicitări tuturor pompierilor pentru misiunile desfășurate, mulțumindu-le pentru dăruirea și curajul cu care se află permanent în prima linie atunci când este nevoie.

Ziua Pompierilor din România

Data de 13 septembrie a fost instituită oficial ca „Ziua Pompierilor din România” în anul 1997 prin Hotărârea Guvernului nr. 492/1997.

Tot în același an, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales pe Sfântul Iosif de la Partoș, prăznuit în 15 septembrie, ca ocrotitor al celor care luptă cu flăcările.

Ziua amintește de lupta din 13 septembrie 1848, când pompierii militari din București, conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu, s-au alăturat ostașilor români care au înfruntat trupele otomane la Dealul Spirii.