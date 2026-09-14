Sfântul Sofian va fi cinstit la Mănăstirea Antim: Racla cu moaștele sale va fi scoasă spre închinare

Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim va fi cinstit miercuri la așezământul monahal din Capitală, pe care l-a condus ca stareț.

Sfântul mărturisitor canonizat în anul 2024 a devenit ocrotitorul paraclisului istoric al Mănăstirii Antim alături de Sfinții Visarion, Atanasie, Haralambie și Clement.

Programul va începe în ajunul hramului, când, de la ora 17:00, racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Sofian va fi așezată spre închinare în pridvorul bisericii, alături de cea a Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia. Manifestarea liturgică va continua cu slujba Privegherii de la ora 21:00.

În ziua praznicului, de la ora 08:00, vor fi oficiate Acatistul Sfântului Sofian și slujba Ceasurilor, urmate de Sfânta Liturghie.

Paraclisul așezământului monahal a fost început de către Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul în anul 1715 și terminat în 1760 de către boierul Matei Ruset. În perioada Sfântului Sofian de la Antim, a fost realizată o nouă pictură în frescă, la care el însuși a contribuit. În 2023, lăcașul de cult a fost resfințit.

Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim

Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim s-a născut în 1912, în Cuconeștii Vechi, județul Bălți. A intrat în monahism la vârsta de 14 ani.

După formarea teologică la Mănăstirea Cernica și studiile de la Facultatea de Teologie și Academia de Arte Frumoase din București, a fost hirotonit ieromonah.

A participat la întâlnirile „Rugul Aprins”. Pentru activitatea desfășurată în cadrul acestei grupări, a fost condamnat în 1958 la muncă silnică și a fost eliberat în 1964. Revenit din detenție, a slujit până la sfârșitul vieții ca duhovnic.

Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim a trecut la Domnul în ziua de 14 septembrie 2002 și a fost înmormântat la Mănăstirea Căldărușani.

A fost canonizat în anul 2024 de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de alți 15 mărturisitori ai credinței din secolul al 20-lea. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în 4 februarie 2025, la Catedrala Patriarhală din București, iar proclamarea locală a fost în ziua de 16 septembrie 2025.