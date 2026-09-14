Ziua Pompierilor din România: Omagiu eroilor de la Dealul Spirii și recunoștință pentru salvatorii de astăzi

Ziua Pompierilor din România a fost marcată duminică la Monumentul Eroilor Pompieri din Capitală, printr-o ceremonie militară și religioasă în memoria celor care și-au jertfit viața în lupta de pe Dealul Spirii din 1848.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, manifestarea a debutat cu o slujbă de pomenire pentru eroii pompieri care și-au pierdut viața pentru salvarea celor aflați în nevoie.

Momentul solemn a fost urmat de defilarea a patru detașamente de pompieri, care încadrează zilnic echipajele de intervenție pentru protejarea și salvarea populației. De asemenea, a fost prezentată tehnica specială utilizată zilnic de salvatori pentru a interveni la incendii, accidente rutiere, inundații și alte urgențe.

La ceremonia de recunoaștere a meritelor au fost evidențiați sergentul major Maidan Lucian – Florentin, din cadrul ISU București-Ilfov, care a primit insigna onorifică „Pompierul de onoare al anului” și plutonierului adjutant Durnă Bogdan-Valentin, din cadrul ISU Brașov, care a primit insigna onorifică „Salvatorul de onoare al anului”.

Ziua Pompierilor din România este serbată anual în data de 13 septembrie și amintește de jertfa pompierilor militari din București, conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu, care au înfruntat trupele otomane la Dealul Spirii.