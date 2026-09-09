PS Andrei: Maica Domnului este rodul rugăciunii Sfinților Ioachim și Ana

„Maica Domnului este rod al rugăciunii celor doi părinți evlavioși, credincioși, smeriți, dar în același timp foarte milostivi”, a spus marți Episcopul Andrei al Covasnei și Harghitei la hramul Mănăstirii Doamnei din cartierul Moglănești – Toplița.

Preasfinția Sa a subliniat că părinții Maicii Domnului aveau un mare dar, anume că erau temători de Dumnezeu.

„Un lucru foarte important să fii temător de Dumnezeu într-o lume secularizată. Rar mai găsești asemenea oameni temători de Dumnezeu”.

Preasfințitul Părinte Andrei a îndemnat la răbdare și la încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, mai ales în încercările vieții.

„În primul rând învățăm cât este de mare puterea rugăciunii, a rugăciunii smerite, a răbdării și a așteptării, mai ales când este vorba de a avea copii”.

Responsabilitatea părinților

Episcopul Devei și Hunedoarei a evidențiat responsabilitatea părinților față de copiii lor în societatea contemporană.

„Cu adevărat, este cea mai grea meserie de a fi părinte, să-ți educi copilul în frică de Dumnezeu, în respect față de aproapele, pentru că astăzi a murit rușinea dintre oameni. Să-ți educi copilul cu respect și în același timp să-l înveți ce înseamnă iubirea de neam și de țară”.

Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să se roage Maicii Domnului, deoarece ea este „ocrotitoarea cinului monahal, a familiilor creștine, a copiilor, a săracilor și a credincioșilor care au nevoie de ajutor”.

Mănăstirea Doamnei

A fost ctitorită de Doamna Safta, soţia voievodului Gheorghe Ştefan al Moldovei (1653-1658), în anul 1658, pe locul unei mai vechi așezări monahale, ale cărei ruine se mai vedeau pe la mijlocul secolului al 19-lea. În anul 1958, așezământul monahal a fost restaurat cu ajutorul stareţului Mănăstirii „Sfântul Ilie”, Topliţa.

Mănăstirea a fost resfinţită de către Preasfințitul Părinte Emilian Antal, în data de 21 noiembrie 1958. Între 1994-1999, așezământul a funcţionat ca schit al Mănăstirii „Sfântul Ilie” Topliţa.

În anul 1999, schitul a fost declarat mănăstire de maici, cu viaţă de obşte.