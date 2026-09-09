La Bose, în Italia, se desfășoară o conferință de spiritualitate ortodoxă dedicată Sf. Cuv. Pahomie

O nouă ediție a Conferinței intercreștine internaționale de spiritualitate ortodoxă se desfășoară la Mănăstirea Bose din Italia în perioada 8-11 septembrie. Ediția din acest an se intitulează „Avva Pahomie – la originile vieții de obște”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis miercuri un mesaj, iar vineri Patriarhul Ioan al X-lea al Antiohiei se va adresa participanților.

„Comunitățile monahale inspirate de Sfântul Cuvios Pahomie oferă și astăzi mărturia faptului că Evanghelia stă la temelia unei vieți în care rugăciunea, munca, ospitalitatea, iertarea și responsabilitatea reciprocă dau naștere unei autentice culturi a comuniunii”, a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Moștenirea Sfântului Pahomie ne învață că orice comunitate eclesială – parohie, mănăstire sau familie – își află unitatea în Hristos și se zidește prin rugăciune, ascultare, slujire și iubire jertfelnică, iar cel care Îi slujește lui Dumnezeu cu credință trăiește potrivit învățăturii Sfintelor Scripturi.”

Delegatul Părintelui Patriarh Daniel la eveniment este Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Din program

Evenimentul a debutat marți, în deschidere vorbind, din partea gazdelor, starețul romano-catolic Sabino Chialà al Mănăstirii Bose.

În continuare, Ioannis K. Grossmann, cercetător la Universitatea din Viena, a prezentat o scurtă biografie a „Părintelui Chinoviei”, iar Părintele Armand Veilleux de la Mănăstirea Scourmont, Belgia, a avut o prezentare despre caracteristicile experienței monastice pahomiene.

Joi, de la ora 09:00, Arhim. Hrisostom Rădășanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Dumitru Stăniloae” a Universității „Al.I. Cuza” din Iași va susține prezentarea „Sf. Pahomie cel Mare în iconografia ortodoxă: Cazul Mănăstirii Sucevița din Bucovina”.

Lucrările au fost trimise în italiană, engleză, franceză și greacă, iar lucrările sunt traduse simultan în italiană, engleză și greacă.

Conferința intercreștină internațională de spiritualitate ortodoxă de la Bose a ajuns anul acesta la a 32-a ediție. Ediția de anul trecut a fost dedicată Sf. Cuv. Antonie cel Mare, întemeietorul monahismului de tip eremitic, care presupune retragerea în pustie și în singurătate.