Haina luminoasă a sufletului este însăși prezența harică a lui Dumnezeu în oameni: Patriarhul Daniel

„Haina luminoasă a sufletului credincios și curat este însăși prezența harică a lui Dumnezeu în oameni”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică, la Paraclisul „Sf. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, unde a explicat parabola Nunții Fiului de Împărat.

Patriarhul României a evidențiat principalele patru învățături care se desprind din evanghelia duminicii.

Împăratul este Dumnezeu Tatăl

„Pilda din Evanghelia Duminicii a 14-a după Rusalii este una mistică și profetică, oferind învățături referitoare la taina sau misterul mântuirii lumii în Domnul Iisus Hristos, la taina Bisericii și a vieții creștine”, a spus Părintele Patriarh Daniel.

„Împăratul care face nuntă pentru Fiul Său este Însuși Dumnezeu Tatăl. Fiul de împărat este Domnul Iisus Hristos.”

Nunta, chemarea la mântuire în Împărăția Cerurilor

Preafericirea Sa a precizat că nunta reprezintă mântuirea oamenilor în Împărăția lui Dumnezeu: „Mireasa este Biserica, adică mulțimea popoarelor chemate la mântuire, care răspund prompt chemării și se îmbracă prin Botez în haina de nuntă a dreptei credințe și a vieții creștine sfinte.

La a doua trimitere a slugilor cu invitația la nuntă, când au mers pe la răspântii, a avut loc chemarea neamurilor, a mai explicat Părintele Patriarh Daniel.

„Popoarele păgâne au fost chemate și ele la mântuire pentru că iubirea Împăratului Ceresc este una universală, care cuprinde întreaga umanitate. Chiar dacă preferă pe unii, ea nu exclude pe ceilalți oameni”, a subliniat Preafericirea Sa.

Mireasa este Biserica – neamurile care răspund chemării prin Botez

Patriarhul României a trecut în revistă explicații ale Sfinților Părinți referitoare la acest fragment evanghelic, care precizează că toți oamenii sunt chemați la mântuire, dar sunt aleși cei care răspund chemării.

„Toți oamenii sunt chemați în Iisus Hristos la nunta Sa din ceruri, la mântuire, adică la fericirea comuniunii de iubire și viață veșnică, dar devin aleși cei care răspund chemării lui Dumnezeu prin credință, rugăciune, viață curată și fapte bune”, a subliniat Preafericirea Sa.

„Aceștia ascultă Sfânta Evanghelie, participă la sfintele slujbe, se împărtășesc cu Sfintele Taine, care sunt arvuna nunții Fiului de Împărat și ajută pe oamenii aflați în nevoi.”

„Evanghelia chemării la mântuire pe care Dumnezeu ne-o adresează pentru nunta vieții veșnice se leagă, deci, de taina libertății noastre: Răspundem chemării sau o refuzăm? Ne îmbrăcăm sufletul nostru în haina nouă a harului sfințitor și al vieții curate, sau purtăm haina învechită de păcate?” a explicat Părintele Patriarh Daniel.

Chemarea e harul lui Dumnezeu, iar haina de nuntă viața curată

În continuare, Preafericirea Sa a explicat semnificația hainei de nuntă din parabolă.

„De fapt, haina de nuntă este harul lui Hristos primit la Botez, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, zicând: Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Ne-am îmbrăcat în Hristos în sensul că prin Botez ne îmbrăcăm cu haina harului Său, cu haina prezenței sale luminoase și sfințitoare în noi și în jurul nostru.”

„De aceea, la Botez se cere: Dă-mi mie haină luminoasă, Cel Ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Haina luminoasă primită la Botez este harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt”, a subliniat Patriarhul României.

Preafericirea Sa a explicat cum se dobândește această haină de lumină: prin multă rugăciune și spovedanie – considerată a fi un botez al lacrimilor, și prin fapte de milostenie.

Patriarhul României și-a încheiat cuvântul de învățătură adresând tuturor elevilor, părinților lor, învățătorilor și profesorilor urarea de a primi ajutorul lui Dumnezeu și de a se simți iubiți de Hristos, de Biserică, de familie și de societate.