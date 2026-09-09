Copiii din două sate giurgiuvene au început cursurile în școli complet noi, construite de la zero

Prima zi de școală a fost specială pentru comunitatea din Adunații Copăceni, județul Giurgiu, unde noul an școlar a început în două școli construite de la zero – în satele Adunații Copăceni și Dărăști-Vlașca.

Luni, la festivitatea de deschidere, au participat președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu, primarul comunei Adunații Copăceni, Daniel Cezar Rusu, și preoți locali, care au binecuvântat începerea anului școlar.

Președintele Consiliului Județean Giurgiu a felicitat administrația locală pentru investiția în educație, menționând că noile instituții de învățământ construite de la zero sunt între primele proiecte de școli sigure finalizate în județul Giurgiu.

„Pentru copiii care au intrat astăzi pe poarta acestor școli, poate a fost doar prima zi de cursuri. Pentru noi, pentru părinți și pentru întreaga comunitate, a fost dovada că atunci când există muncă, viziune și determinare, se pot realiza lucruri cu adevărat excepționale”, a transmis pe Facebook primarul Daniel Cezar Rusu.

Despre noile școli

Vechile școli aveau peste un secol vechime și se înscriau în grupa de risc seismic, astfel că primarul a realizat expertize tehnice și a depus cereri de finanțare la numeroase autorități.

Noile școli dispun de dotări de ultimă generație, finanțate de Ministerul Dezvoltării: au bucătărie, sală de mese și spațiu de igienizare. Consumul energetic este asigurat de un sistem de panouri fotovoltaice, iar încălzirea este realizată prin pardoseală, clădirile fiind proiectate pentru eficiența consumului energetic.

Din dotări mai fac parte sisteme de supraveghere, și uși și ferestre sunt special concepute pentru noul sistem de omologare ISU. Comuna beneficiază și microbuze școlare electrice.

Între timp, sunt demolate și reconstruite și grădinițele din satele Varlaam și Mogoșești. Acestea vor fi înlocuite cu spații noi, moderne, adaptate nevoilor copiilor.