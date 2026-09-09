Hram la mănăstirea din Băile Herculane: Sf. Ioachim și Ana, model pentru toate familiile creștine

„Sfinții Ioachim și Ana rămân modele pentru toate familiile creștine, pentru familiile care au copii și pentru familiile care încă nu au copii”, a spus marți Episcopul Lucian al Caransebeșului la hramul Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” de la Băile Herculane.

Preasfinția Sa i-a îndemnat pe părinți să se roage Sfinților Ioachim și Ana pentru copiii lor, mai ales în momentele când comunicarea cu ei este dificilă.

„Atunci când părinții dobândesc copii răzvrătiți, copii iresponsabili, să se roage Sfinților Părinți Ioachim și Ana, pentru că ei mijlocesc înaintea fiicei lor, Maica Domnului, iar Maica Domnului se roagă neîncetat înaintea Fiului ei și Dumnezeului nostru pentru întoarcerea noastră a tuturor pe calea mântuirii, pe calea cea bună”.

Episcopul Lucian al Caransebeșului a evidențiat îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos din Evanghelia sărbătorii: „Fericiți sunt și cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc pe el” (Lc. 11:28).

„Să mergem la biserică în fiecare duminică și sărbătoare, să ne rugăm neîncetat și acasă, să stăm mai mult la picioarele Domnului, să alegem mai mult partea spirituală, partea cea bună, fără să neglijăm și problemele cotidiene, problemele gospodărești, grijile materiale, dar în primul rând trebuie să căutăm Împărăția lui Dumnezeu, partea spirituală și toate celelalte, suntem convinși că se vor adăuga nouă”.

Mănăstirea Băile Herculane

Așezământul monahal a fost amenajat într-o clădire retrocedată de Episcopia Caransebeșului în anul 1998. Scopul acestuia era de a fi loc de odihnă şi tratament pentru clericii şi credincioşii cu posibilităţi financiare reduse, dar şi loc de viaţă duhovnicească.

Odată cu trecerea anilor, aşezământul monahal-social a prins contur, având în componenţă paraclis, trapeză, chilii şi camere de oaspeţi.

În anul 2007, la propunerea Preasfinţitului Părinte Lucian, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Banatul a ridicat aşezământul la rang de mănăstire.

În anul 2020, a fost sfinșit paraclisul așezământului monahal ca urmare a reconfigurării spațiului liturgic prin mărire și orientarea altarului spre răsărit. Mănăstirea o are drept ocrotitoare și pe Sfânta Mare Muceniță Varvara.