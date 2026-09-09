Copiii și adolescenții români din Canada se pot înscrie la Școala Junimea Română din Montreal

Au început înscrierile la Școala Junimea Română din Montreal, dedicată copiilor și adolescenților români din provincia Québec, anunță Episcopia Ortodoxă Română a Canadei. Cursurile încep sâmbătă, 19 septembrie 2026. Fondatoarea proiectului, Otilia-Sorina Tunaru, a fost distinsă de Președinția României Ordinul „Meritul pentru Învățământ” în grad de Cavaler.

Activitățile de educație non-formală ale școlii se desfășoară în română, franceză și engleză. Proiectul este susținut de o echipă de părinți-profesori care urmăresc atât sprijinirea elevilor în parcursul lor școlar canadian, cât și păstrarea și transmiterea limbii și culturii române.

Educație adaptată copiilor din Québec

Junimea propune un model educațional fără note, axat pe dezvoltarea gândirii logice, a inteligenței emoționale, a încrederii în sine și a adaptabilității. Cursurile sunt concepute în funcție de programa din Québec și de nivelul și ritmul de învățare al fiecărui copil.

Oferta educațională include cursuri pentru toate nivelurile de învățământ, precum și numeroase activități complementare: teatru, jurnalism, arte plastice, bune maniere, matematică, șah, concursuri și olimpiade școlare.

Un loc important îl ocupă Clubul de carte Junimea, care pune la dispoziția copiilor și adulților sute de volume și se desfășoară în fiecare sâmbătă, între orele 13:00 și 15:00.

Cursuri online pentru elevii din afara Montrealului

Pentru familiile care locuiesc la distanță sau nu se pot deplasa, Junimea oferă și cursuri online, cu interacțiune directă între profesori și elevi.

Printre acestea se numără cursuri de Matematică, Limba și cultura română, Arte plastice și limba engleză. Cursul de Limba și cultura română are loc vinerea, de la ora 18:00, iar cel de Arte plastice, lunea, de la ora 19:00.

La cerere, sunt organizate și cursuri de limba română pentru începători sau pentru copii și adulți care nu vorbesc limba română.

Un proiect pentru comunitate

Pe lângă activitatea școlară, Junimea organizează pe parcursul anului evenimente culturale, conferințe, ateliere, spectacole, concursuri, turnee de șah, olimpiade și excursii. Proiectele urmăresc să creeze legături între copiii români din diaspora și să le ofere acestora oportunități de a-și descoperi și aprofunda rădăcinile culturale.

În fiecare an sunt organizate excursii la Ottawa și proiecte comune cu organizații și comunități românești din regiune. De asemenea, elevii Junimea au posibilitatea de a participa la proiecte și tabere educaționale desfășurate în România.

„Ne dorim ca fiecare copil să reușească în școala canadiană, dar în același timp să nu-și piardă limba, cultura și legătura cu rădăcinile sale. Educația și cultura se completează, iar comunitatea are un rol esențial în acest parcurs”, transmite echipa Junimea Română.

Contact

Website română: JunimeaRomana.com

Website franceză: JeunesseRichesse.com

Email: [email protected]

Tel.: +1 (514) 884-6530