Maica Domnului a fost chip al smereniei desăvârșite: Mitropolitul Teofan la hramul Mănăstirii Vorona

„Chip al smereniei desăvârșite, al ascultării și al slujirii depline a fost Maica Domnului”, a subliniat marți Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, la hramul Mănăstirii Vorona din județul Botoșani.

Pornind de la exemplul Preasfintei Fecioare Maria, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat faptul că, de-a lungul istoriei Bisericii, oamenii care au urmat exemplul ei, au trăit autentic credința.

„Și în Biserică, de-a lungul veacurilor, oamenii cei adevărați, de fapt, singurii oameni adevărați, au fost și sunt oamenii smeriți”.

Cale către Împărăția Cerurilor

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a explicat modul în care smerenia îl ajută pe creștin să înfrunte încercările vieții: „Dobândirea Împărăției Cerurilor, pe care nu o poate dobândi cel mândru, orgolios, cu dorința de a domina”.

„O altă problemă pe care o are omul este suferința, nu că smerenia ar îndepărta suferința, dar smerenia dă putere unui om să treacă mult mai ușor peste toate cele care vin asupra lui”.

„Tot atitudinea smerită îl ajută pe om să intre într-o relație frumoasă cu cel de lângă sine”, a mai spus IPS Teofan.

Pelerinaj pedestru

Manifestările dedicate hramului au inclus și un pelerinaj pedestru organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret și Protopopiatul Botoșani, la care au participat aproximativ 130 de persoane.

Credincioșii veniți la Mănăstirea Vorona au avut posibilitatea să se închine la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, așezată spre cinstire în curtea așezământului monahal.

În cadrul slujbei, ierodiaconul David Simon, de la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași, a fost hirotonit ieromonah.