Vechile bisericuțe din lemn, printre cele mai vizitate obiective turistice din Maramureș pe durata verii

Bisericile de lemn din Maramureș aflate în Patrimoniul Mondial UNESCO și cele aflate în circuitul bisericilor din Transilvania au fost printre cele mai vizitate obiective turistice din județ în sezonul de vară, potrivit președintelui Asociației Naționale pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC), filiala Maramureș, Livia Sima, citată de Agerpres.

Pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO se află opt biserici din Maramureș, mai exact cele din localitățile Bârsana, Budești, Desești, Ieud-Deal, Plopiș, Poienile Izei, Rogoz și Șudești.

„Toate bisericile vechi din lemn sunt parte a patrimoniului din Maramureș și reprezintă identitatea noastră și o legătură aparte cu divinitatea. Unele biserici bine conservate păstrează picturi pe lemn și sticlă realizate de meșteri anonimi în care scenele religioase au fost pictate naiv, astfel interpretarea a artistului popular sporește valoarea lăcașului de cult”, a precizat Livia Sima.

Potrivit conducerii asociației, există grupuri de turiști care vin în Maramureș doar pentru a admira bisericile din lemn.

„Turiștii români sau străini sunt impresionați de frumusețea acestor biserici, arhitectura simplă, dar complicată în realizare prin care lemnul a luat forme deosebite. Faptul că aceste biserici din lemn vechi de sute de ani atrag vizitatorii e un lucru lăudabil, iar Maramureșul rămâne pe harta turistică a României profunde”, a adăugat președinta ANTREC Maramureș.

Printre cele mai vizitate obiective turistice în sezonul estival au fost și Muzeul de Mineralogie și Muzeul Satului din municipiul Baia Mare.