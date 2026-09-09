Arhiepiscopul Ioachim și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual: Întreaga noastră viață este chemată să devină o rugăciune

Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual miercuri, de sărbătoarea Sfinților Ioachim și Ana.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, împreună cu Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și clerici din cadrul administrației eparhiale.

După slujbă, arhimandritul Pimen Costea, vicar eparhial, i-a adresat Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim un cuvânt de felicitare.

„Sunteți, Înaltpreasfinția Voastră, părintele nostru duhovnicesc. Aveți, pe de o parte, autoritatea ierarhului ce vine din succesiunea apostolică și hirotonie, iar, pe de altă parte, autoritatea părintelui duhovnicesc, izvorâtă din experiența duhovnicească și din darul discernământului, rod al rugăciunii și nevoințelor tăinuite, al nopților de priveghere și al ascultării de părinții duhovnicești sub care v-ați format”.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a explicat cum se traduce numele de Ioachim: „Știm că se tâlcuiește Dumnezeu întărește sau cel întărit de Dumnezeu”.

„Orice părinte care are copii știe că este greu să le porți de grijă și cred că Înaltpreasfinția Voastră, ca părinte spiritual, știți cel mai bine ce înseamnă să purtați de grijă atâtor și atâtor copii, mici și mari. Deci, din partea tuturor, dorim ca Dumnezeu în continuare să vă întărească, să ne fiți un părinte iubitor”.

Rugăciunea unora pentru ceilalți

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a subliniat legătura dintre rugăciunea către sfinți și rugăciunea unora pentru ceilalți, subliniind că întreaga viață a creștinului este chemată să devină rugăciune și liturghie.

„Noi ne încredințăm rugăciunilor voastre, ale celor care ați participat la Sfânta Liturghie și sunteți părtași la ceea ce se săvârșește în Biserică prin ierarhii și preoții săi. Suntem astfel permanent în rugăciune”.

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului i-a îndemnat pe colaboratorii săi să privească lucrarea Bisericii ca pe o responsabilitate comună, în care fiecare este chemat să lucreze și să rodească.

„Sub ocrotirea Sfinților și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana am încercat, de-a lungul anilor, să ar ogorul pe care l-am găsit aici, să-l pregătesc și să semăn sămânța Cuvântului lui Dumnezeu, cu nădejdea că ea va crește și va aduce rod, prin lucrarea Duhului Sfânt, în Biserica lui Hristos”.

La slujbă au participat și copii de la Școala „Mușatinii” din cadrul Centrului „Episcop Melchisedec”.