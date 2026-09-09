Pr. Alexandru Balaban concurează la MasterChef, ca să construiască un așezământ pentru copii și mame

Părintele Alexandru Balaban de la Parohia Dăeni, județul Tulcea, concurează la MasterChef România. Clericul a declarat că-și propune să câștige, pentru a putea realiza un nou proiect social.

Parohul din Dăeni se numără deja printre cei 40 care au trecut mai departe din 120 de concurenți.

Pentru un așezământ social la Dăeni

„Nu sunt cel mai bun în bucătărie. Încerc și eu… uneori îmi iese, alteori mai încurc borcanele”, a scris preotul pe o rețea socială. „Dar, dincolo de televiziune, șorțuri și farfurii, visul meu cel mare a rămas acasă, la Dăeni: să ridicăm Așezământul pentru copii și mame – Dăeni. Și aici e nevoie de oameni.”

Proiectul așezământului este un vis vechi al preotului, pe care se străduiește de mult timp să-l atingă. „Am o încăpățânare: nu renunț ușor la oameni și la vise”, afirmă el.

Pe lângă nevoia de resurse financiare, proiectul are și nevoie de oameni: inginer structurist, inginer de instalații electrice, precum și de alți specialiști care să ajute la concretizarea lui.

„Știu ce înseamnă să nu ai”

Preotul a comunicat mult pe rețelele sociale, încercând să profite de această perioadă de vizibilitate sporită, în scopul promovării proiectelor sale sociale.

„De aproape 14 ani am construit și reparat case, am ridicat un așezământ, ne-am implicat în sute de proiecte și, cu ajutorul lui Dumnezeu și al oamenilor, vom mai ridica unul, pentru că așa am înțeles eu vocația de preot: preotul trebuie să ofere din ceea ce are și din ceea ce primește, să pună binele în mișcare și să-l întoarcă spre oameni, nu să adune totul în propria traistă”, a scris el.

„Iar dacă mă întrebați de unde vine încăpățânarea aceasta de a ajuta, de ce mă consum uneori atât de mult, de ce răspund la telefon și la ore la care probabil ar trebui să dorm și de ce cei care mă cunosc știu că nu prea am învățat să spun nu când cineva îmi cere ajutorul, răspunsul este unul dintre cele mai simple lucruri pe care le pot spune despre mine: știu ce înseamnă să nu ai.”

Folosește orice prilej pentru a schimba destine

Părintele Alexandru Balaban mai spune că este și rămâne în fiecare clipă și în orice context preot al lui Hristos și nu îi e rușine de acest statut.

„Am mers la emisiuni nu pentru a deveni altcineva, ci încercând să folosesc fiecare astfel de ocazie și pentru lucrurile în care cred, pentru proiectele noastre și pentru oamenii ale căror destine pot fi schimbate dacă reușim să adunăm în jurul lor suficientă bunătate”, subliniază el.

Clericul mai spune că a intrat în concurs cu dorința de a rămâne neschimbat. „Pentru că, dincolo de concurs, șorțuri și farfurii, cea mai mare victorie sunt oamenii pe care îi câștigi pe drum”, a transmis el.

Chiar dacă nu urmărim de obicei MasterChef, ar fi bine să urmărim când se va deschide votul pentru public la actuala ediție. Oferindu-i votul nostru parohului din Dăeni, oferim susținere morală pentru lucrările pe care le realizează în beneficiul oamenilor din comunitate.

Iar cei care vor putea vor ajuta cu mai mult. Datele pentru donații sunt disponibile în această postare de pe pagina de Facebook a asociației parohiale.

Carte de vizită

Pr. Alexandru Balaban a absolvit Teologia, iar recent și Asistența Socială (inclusiv un master în domeniu), la acestea adăugându-se și calificarea de instructor socio-educațional. Este cunoscut publicului prin numeroasele proiecte filantropice pe care le dezvoltă mai ales în parohie, dar și în alte comunități care îi cer ajutorul.