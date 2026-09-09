Patriarhul Daniel, mesaj în contextul Conferinței de la Bose: Sf. Pahomie cel Mare, mărturisitor al comuniunii în Hristos

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj participanților la a 32-a Conferință intercreștină internațională de spiritualitate ortodoxă, desfășurată în perioada 08-12 septembrie 2026 la Mănăstirea din Bose, Italia.

Patriarhul României apreciază tema din acest an, ediția 2026 fiind dedicată Sf. Cuv. Pahomie cel Mare.

„Moștenirea Sfântului Pahomie ne învață că orice comunitate eclesială – parohie, mănăstire sau familie – își află unitatea în Hristos și se zidește prin rugăciune, ascultare, slujire și iubire jertfelnică, iar cel care Îi slujește lui Dumnezeu cu credință trăiește potrivit învățăturii Sfintelor Scripturi”, transmite Preafericirea Sa.

Publicăm în continuare textul integral în română, urmat de versiunea în limba italiană.

(Română)

Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare – întemeietorul vieții de obște și mărturisitor al comuniunii în Hristos

Părinte Prior Sabino Chialà,

Stimați participanți,

Am primit cu deosebită bucurie invitația de a participa la cea de-a 32-a Conferință Internațională de Spiritualitate Ortodoxă, care se desfășoară în perioada 08-12 septembrie 2026, la Mănăstirea Bose, din Italia. Acest eveniment, care de mai bine de trei decenii promovează cunoașterea și aprofundarea învățăturii Sfinților Părinți ai Bisericii, constituie un prilej binecuvântat de dialog, de apropiere și de îmbogățire reciprocă între tradițiile creștine, în spiritul respectului față de moștenirea comună a primelor veacuri creștine.

Tema conferinței din acest an, „Avva Pahomie – la originile vieții de obște”, ne invită să redescoperim o personalitate remarcabilă a monahismului creștin răsăritean, care a înțeles că desăvârșirea omului nu este doar o căutare personală a lui Dumnezeu, ci și o lucrare în comuniune, iubire frățească și responsabilitate reciprocă. Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare este cinstit drept întemeietorul vieții monahale de obște (koinonia), organizând pentru prima dată comunități în care rugăciunea, ascultarea, munca și slujirea aproapelui se împleteau într-o armonie inspirată de Evanghelie și de modelul primei comunități creștine din Ierusalim (cf. Faptele Apostolilor 2, 42-47; 4, 32-35).

Conform învățăturii Sfântului Pahomie, potrivit căreia „plinirea Legii este dragostea”, adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu rodește prin iubirea față de aproapele și în viața trăită în comuniune. Acest adevăr se dovedește cu atât mai actual astăzi, într-o societate marcată de individualism, izolare și fragmentare socială. Modelul comunității pahomiene ne amintește că adevărata libertate nu se dobândește prin autosuficiență și egoism, ci prin comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii, iar nevoința ascetică nu reprezintă un scop în sine, ci calea prin care omul își curățește inima și se pregătește pentru Împărăția lui Dumnezeu.

Comunitățile monahale inspirate de Sfântul Cuvios Pahomie oferă și astăzi mărturia faptului că Evanghelia stă la temelia unei vieți în care rugăciunea, munca, ospitalitatea, iertarea și responsabilitatea reciprocă dau naștere unei autentice culturi a comuniunii. Moştenirea Sfântului Pahomie ne învață că orice comunitate eclesială – parohie, mănăstire sau familie – își află unitatea în Hristos și se zidește prin rugăciune, ascultare, slujire și iubire jertfelnică, iar cel care Îi slujește lui Dumnezeu cu credință trăiește potrivit învățăturii Sfintelor Scripturi.

Dorim ca ediția de anul acesta să ofere tuturor participanților la conferință prilejul unei cunoașteri spirituale mai profunde a moștenirii Sfântului Pahomie, astfel încât mărturia comuniunii în Hristos, a rugăciunii și a slujirii aproapelui să devină lumină și speranță pentru Biserică și pentru lumea de astăzi.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, ca prin mijlocirea Sfântului Cuvios Pahomie cel Mare, întemeietorul vieții monahale de obște, să binecuvinteze lucrările acestei conferințe și să dăruiască tuturor întărire în credință, pace și bucurie spirituală, spre slava Preasfintei Treimi și mântuirea noastră.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

(Italiano)

San Pacomio il Grande – Fondatore della vita cenobitica e testimone della comunione in Cristo

Padre Priore Sabino Chialà,

Cari partecipanti,

Ho accolto con grande gioia l’invito a partecipare al XXXII Convegno internazionale di spiritualità ortodossa, che si terrà dall’8 al 12 settembre 2026 presso il Monastero di Bose, in Italia. Questo evento, che da oltre trent’anni promuove la conoscenza e un più profondo approfondimento degli insegnamenti dei Santi Padri della Chiesa, offre una preziosa opportunità di dialogo, di avvicinamento e di arricchimento reciproco tra le tradizioni cristiane, nello spirito di rispetto per il patrimonio comune dei primi secoli del cristianesimo.

Il tema della conferenza di quest’anno, “Abba Pacomio – Alle origini della vita cenobitica”, ci invita a riscoprire una figura remarcabile del monachesimo cristiano orientale, il quale comprese che la perfezione umana non è soltanto una ricerca personale di Dio, ma anche un’opera da compiere nella comunione, nell’amore fraterno e nella responsabilità reciproca. San Pacomio il Grande è venerato come il fondatore della vita monastica cenobitica (koinonia), organizzando per la prima volta le comunità in cui la preghiera, l’obbedienza, il lavoro e il servizio al prossimo si intrecciavano in un’armonia ispirata al Vangelo e al modello della prima comunità cristiana di Gerusalemme (cfr. Atti degli Apostoli 2, 42–47; 4, 32–35).

Secondo l’insegnamento di San Pacomio — per cui “l’amore è il compimento della Legge”, la vera conoscenza di Dio porta frutto attraverso l’amore per il prossimo e una vita vissuta nella comunione. Tale verità è quanto mai attuale oggi, in una società segnata dall’individualismo, dall’isolamento e dalla frammentazione sociale. Il modello della comunità pacomiana ci ricorda che la vera libertà non si raggiunge attraverso l’autosufficienza e l’egoismo, bensì mediante la comunione con Dio e con gli altri esseri umani, inoltre, la lotta ascetica non è un fine in sé, ma il cammino attraverso il quale la persona purifica il proprio cuore e si prepara al Regno di Dio.

Le comunità monastiche ispirate a San Pacomio continuano oggi a testimoniare che il Vangelo è alla base di una vita in cui la preghiera, il lavoro, l’ospitalità, il perdono e la responsabilità reciproca danno vita a un’autentica cultura di comunione. L’eredità di San Pacomio ci insegna che ogni comunità ecclesiale — parrocchia, monastero o famiglia — trova la propria unità in Cristo e si edifica attraverso la preghiera, l’obbedienza, il servizio e l’amore sacrificale, e che, chi serve Dio fedelmente vive in conformità con gli insegnamenti delle Sacre Scritture.

Ci auguriamo che l’edizione di quest’anno offra a tutti i partecipanti alla conferenza l’opportunità di acquisire una più profonda comprensione spirituale dell’eredità di San Pacomio, affinché la testimonianza di comunione in Cristo, di preghiera e di servizio al prossimo possa diventare fonte di luce e di speranza per la Chiesa e per il mondo di oggi.

Preghiamo il nostro Signore Gesù Cristo, per intercessione di San Pacomio il Grande, fondatore della vita monastica cenobitica, di benedire i lavori di questo convegno e di concedere a tutti il ​​rafforzamento nella fede, la pace e la gioia spirituale, per la gloria della Santissima Trinità e per la nostra salvezza.

† Daniel

Patriarca della Chiesa Ortodossa Romena